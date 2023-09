Cyberbrottslingar slår till mot toppchefer – på semestern

Utpressning av datastöld ökar

Enligt Storbritanniens Department for Science, Innovation & Technology så hade enbart runt hälften av de bolagen som utsattes för cyberattacker under det senaste året tillhandahållit cybersäkerhetsutbildning till sin personal. Samtidigt skjuter utpressning av datastöld i höjden under det senaste kvartalet, där det alltså rör sig om personlig eller konfidentiell data som har stulits.

Det finns dock ett par enkla sätt att göra det svårare för cyberbrottslingarna att komma åt dina uppgifter på semestern. Tvåfaktorsautentisering lägger till ett extra lager av säkerhet som är lätt för chefer att använda. Ett virtuellt privat nätverk (VPN) är en annan viktig säkerhetslösning för företagsledare – där det virtuella nätverket kan användas för att komma åt företagsnätverket utan risk.

