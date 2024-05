Apple storsatsar på AI

Företag

Apotea vill sparka 110 anställda

Apotea vill minska antalet anställda i Morgongåva med 110 personer. I stället vill man hyra in motsvarande antal genom bemanningsföretag. Apotea meddelade under tisdagen att man inleder diskussioner med fackförbundet Unionen om att minska antalet fast anställda vid sitt logistikcenter i Morgongåva. Apotea vill göra sig av med 110 tillsvidareanställda och istället hyra in lika …