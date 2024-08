Apple ger vika – snart kan du radera apparna

Life Science

Golf förlänger livet med 3,9 år visar ny forskning – hit går guldet

Vill du leva längre? Börja spela golf, då kan du få 3,9 extra år av livet enligt ny forskning. Eller ännu hellre gör som Armand Duplantis och bli stavhoppare. Forskare på European Research Institute for the Biology of Ageing och flera universitet i Nederländerna har kartlagt om det ger ett längre liv att idrotta – …