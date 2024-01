Apple chockar med prissänkning på Iphone 15 i Kina

AI avslöjar: Fingeravtryck inte unika

Trodde du att ditt fingeravtryck är unikt? Tänk om. En ny AI-studie leder nämligen till nya fingervisningar. Människan har använt fingeravtryck inom en mängd områden, under en väldigt lång tid. När nu AI kommer in i bilden avslöjar dock tekniken helt nya saker. Det har några datateknik-studenter vid New Yorks Columbia University kommit fram till, …