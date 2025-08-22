This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar

Här får publiken följa med på en musikalisk odyssé som spänner över 2000 år – från Jesu lidande till Kalla krigets schackspel.

Göta Lejon förvandlas till tidsmaskin. Inga pass behövs. (Foto: Pressbild)

Historien sjunger högre än någonsin

– Detta är något som varken du eller jag varit med om tidigare. Jag vill visa hur våra mest kända musikaler handlar om det som hänt på riktigt; vår historia. Och att det går en röd tråd genom dem alla, en tråd av drömmar och kärlek, säger Herman Lindqvist.

Han är berättaren, guiden och ögonvittnet som placerar musikalernas älskade melodier i sin historiska kontext. Plötsligt är “Les Misérables” inte bara revolt på barrikaderna, utan Paris blodiga uppror på 1800-talet. “Spelman på taket” blir inte bara en vacker sång om tradition, utan en inblick i tsarryssland. Och “Chess” är mer än en musikal – det är Kalla krigets kalla krig.

Les Misérables får dig att gråta, men Herman lovar att du går hem med hopp. (Foto: Pressbild)

En unik upplevelse på Göta Lejon

Publiken får återuppleva de största låtarna från Jesus Christ Superstar, Kristina från Duvemåla, Phantom of the Opera, Les Misérables, Hair, Chess och Spelman på taket – men också ett smakprov ur världens första musikal om regalskeppet Vasa. Den hade premiär på Kungliga slottet 2026, men nu gör den sitt första nedslag på en öppen scen.

På scen står ett stjärnteam:

Emmi Christensson, West End-stjärna från Phantom of the Opera och Les Misérables

Janne Åström, levande musikallegend från bland annat Jesus Christ Superstar och Spelman på taket

Nina Söderquist, rockprimadonna och Lady of the Lake från Londons Spamalot

Kalle Leander, operatenor, Melodifestival-deltagare och konstnärlig ledare för projektet

Allt ackompanjeras av ett stort liveband under Johannes Annfälts ledning.

Från tragedi till framtidstro

– Aldrig hade jag trott att jag skulle få stå på en musikalscen med några av våra bästa artister. Men nu sker det, jag är lycklig och vill berätta, säger Herman Lindqvist.

Han fortsätter: – Jag har levt i många av vår tids krig och katastrofer och påminns om hur allt går igen. Jag önskar att publiken lämnar salongen med ett leende och en känsla av att allt inte är kört. Det finns hopp om en framtid, trots allt.

“This is the moment” är inte en konsert, inte en föreläsning och inte en musikal. Det är allt detta i ett. En kultursatsning som förenar musik, historia och lärande – med glitter, tårar och massor av kärlek.

Premiären är den 4 september på Göta Lejon i Stockholm.