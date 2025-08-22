När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 4 september är det premiär för “This is the moment – en historisk musikalresa i tiden”.
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
Mest läst i kategorin
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. “Det har varit mer utmanande än vad vi trott”, säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Här får publiken följa med på en musikalisk odyssé som spänner över 2000 år – från Jesu lidande till Kalla krigets schackspel.
Historien sjunger högre än någonsin
– Detta är något som varken du eller jag varit med om tidigare. Jag vill visa hur våra mest kända musikaler handlar om det som hänt på riktigt; vår historia. Och att det går en röd tråd genom dem alla, en tråd av drömmar och kärlek, säger Herman Lindqvist.
Han är berättaren, guiden och ögonvittnet som placerar musikalernas älskade melodier i sin historiska kontext. Plötsligt är “Les Misérables” inte bara revolt på barrikaderna, utan Paris blodiga uppror på 1800-talet. “Spelman på taket” blir inte bara en vacker sång om tradition, utan en inblick i tsarryssland. Och “Chess” är mer än en musikal – det är Kalla krigets kalla krig.
Boka din biljett här.
En unik upplevelse på Göta Lejon
Publiken får återuppleva de största låtarna från Jesus Christ Superstar, Kristina från Duvemåla, Phantom of the Opera, Les Misérables, Hair, Chess och Spelman på taket – men också ett smakprov ur världens första musikal om regalskeppet Vasa. Den hade premiär på Kungliga slottet 2026, men nu gör den sitt första nedslag på en öppen scen.
På scen står ett stjärnteam:
- Emmi Christensson, West End-stjärna från Phantom of the Opera och Les Misérables
- Janne Åström, levande musikallegend från bland annat Jesus Christ Superstar och Spelman på taket
- Nina Söderquist, rockprimadonna och Lady of the Lake från Londons Spamalot
- Kalle Leander, operatenor, Melodifestival-deltagare och konstnärlig ledare för projektet
Allt ackompanjeras av ett stort liveband under Johannes Annfälts ledning.
Från tragedi till framtidstro
– Aldrig hade jag trott att jag skulle få stå på en musikalscen med några av våra bästa artister. Men nu sker det, jag är lycklig och vill berätta, säger Herman Lindqvist.
Han fortsätter: – Jag har levt i många av vår tids krig och katastrofer och påminns om hur allt går igen. Jag önskar att publiken lämnar salongen med ett leende och en känsla av att allt inte är kört. Det finns hopp om en framtid, trots allt.
“This is the moment” är inte en konsert, inte en föreläsning och inte en musikal. Det är allt detta i ett. En kultursatsning som förenar musik, historia och lärande – med glitter, tårar och massor av kärlek.
Premiären är den 4 september på Göta Lejon i Stockholm.
Boka din biljett här.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 4 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Nu är Ryssland fattigare än Kazakstan
Det är ett historiskt skifte. Internationella valutafonden IMF rankar Kazakstan högre än Ryssland i BNP per capita för 2025. Kazakstan är nu rikare än Ryssland. Det är nästan så man har lust att skriva det en gång till. Sant är det i vilket fall, enligt de senaste uppgifterna från Internationella valutafonden IMF, som visar att …
Reklam på Foodoras boxar leder till anmälan
Foodoras rosa boxar lovar schyssta villkor och kollektivavtal. Men reklamen ifrågasätts och har nu anmälts till Konsumentverket. Foodoras reklam lovar schyssta villkor, kollektivavtal och 180 kronor i timmen. Men anställda berättar en annan historia. Nu har Sveriges Konsumenter lämnat in en anmälan till Konsumentverket. Missa inte: Bo som i rymden – kapselhusen tar tiny living …
Så mycket pengar krävs för att du ska räknas som rik
Går det att sätta en prislapp på rikedom? En undersökning visar var gränsen går.? Enligt en undersökning från Charles Schwab anser amerikaner att det krävs en nettoförmögenhet på 2,5 miljoner dollar för att räknas som rik. Det motsvarar ungefär 26 miljoner svenska kronor och är en ökning med 14 procent jämfört med 2023. Det är …
Det här är Ukrainas nya hemliga vapen
Den heter Flamingo och är ljusrosa. ”Man behöver inget läskigt namn för en missil som kan flyga 3?000 kilometer”, är Ukrainas förklaring. Flamingo FP-5 är missilen som utvecklats av ukrainska försvarsföretaget Fire Point, ett snabbt växande företag och tillverkare av stridsdrönare som blivit ett centralt inslag i Ukrainas krig mot Ryssland. Namnet är kanske oväntat, …