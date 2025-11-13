Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt honom ska bära frukt redan i höst.

“Oktober har varit en fantastisk månad”, säger Lundberg.

Fokus på affärsjournalistik

I kvartalet sålde bolaget av den allmänjournalistiska sajten News55.se, medan ekonomisajten e55.se behölls. Syftet var att skärpa bolagets inriktning.

“Vi ska ägna oss åt det vi är bäst på, oberoende affärsnyheter utan betalvägg”, säger Lundberg.

Samtidigt stärker man erbjudandet med livsstilsinnehåll som Perfect Weekend, som lockade över två miljoner läsningar på en månad.

Petter ska bygga motorn

Två nyrekryteringar pekas ut som nycklar. Petter Eckerbom, ny tech-lead och delägare, beskrivs som en exceptionell förstärkning.

“Han kan inte bara öppna motorhuven, han kan plocka isär motorn och bygga en bättre”, säger Lundberg.

Den andra nyckelpersonen är Oskar Sardi, som tagit över intäktsansvaret och samtidigt byggt upp en egen säljorganisation. Resultat har redan börjat synas.

Siktet på lönsam tillväxt

Med försäljningen av News 55, förstärkt teknikkompetens och en ny säljstrategi ser Lundberg ett nytt kapitel framför sig.

“Tidigare har vi fokuserat på tillväxt, nu ska vi visa att affären kan vara riktigt sund och lönsam”, säger han.

Och med det nya teamet på plats har bolaget även öppnat dörren mot något mer än nyheter.

“Vi är ett news tech-bolag. Nu ska vi se hur vi kan tjäna pengar på tekniken också.”