Prebiotika – från forskning till kommersialisering

Teckningstid: 17-31 januari 2024.

Teckningskurs: 0,90 SEK per unit, vilket motsvarar 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Initialt cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader, samt genom fullt nyttjande av teckningsoptioner till högsta lösenkurs erhåller Bolaget kapitaltillförsel om cirka 7,5 MSEK.

Företrädesrätt till teckning: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av nio (9) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter pågår på Spotlight Stock Market från och med den 17 januari 2024 till och med den 26 januari 2024.

Handel med BTU: Från och med den 17 januari 2024 till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTA kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter emissionens genomförande.

Tecknings- och garantiåtaganden: Cirka 11,2 MSEK av företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket motsvarar cirka 60 procent av emissionsvolymen. Av detta avser cirka 12,2 procent teckningsåtaganden. Vidare är företrädesemissionen säkerställd via bottengarantiåtagande till 47,8 procent.

Lock up: Styrelse och ledning har ingått avtal om lock up, där parterna förbundit sig att inte avyttra något av sina aktieinnehav under en period som sträcker sig sex månader efter att teckningstid i initial företrädesemission avslutats.