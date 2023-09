Bolaget som löser problemet med hjärnskakningar

Spotlight-listade medicintekniska bolaget – PolarCool – har tagit fram en lösning – PolarCap – som är mycket enkel att applicera när en idrottare får en kraftig smäll mot huvudet, som kan bedömas som hjärnskakning.

Den kan liknas vid en mössa som träs på huvudet, och som med hjälp av en kylenhet möjliggör akut selektiv kylning av huvudet och halsen.

Syftet är att i det akuta skedet sänka den av idrottsutövandet förhöjda hjärntemperaturen och därmed minskar risken för förvärrad skada, och att förbättra återhämtningen rejält.

Storlag använder

”Vi har flera storlag som i dag använder PolarCap. Nu under rugby-VM har vi fått flera nya landslag som nyttjar lösningen under mästerskapet.”

Det berättar Erik Andersson, vd för PolarCool, och med ett förflutet som professionell hockeyspelare samt utbildad civilingenjör i teknisk fysik. En karriär han fick avsluta i förtid på grund av en hjärnskakning.

Hör honom här berätta mer utförligt i podden Finansräven:

Idrottare, som hockeyspelare, kan ha upp till 39 grader i kroppstemperatur under utövandet, och då man drabbas av en hjärnskakning riskerar konsekvenserna att bli stora.

Behandling i direkt anslutning till skadan och pågår under 45 – 60 minuter. Lösningen är enkel att använda, och kräver inte någon medicinsk kompetens.

”Enkelheten gör att man inte behöver ha något medicinskt team. Och därför passar PolarCap också för lägre divisioner.”

Godkänd lösning

På frågan om han själv hade kunnat fortsätta som spelare om PolarCools lösning fanns vid tiden när han själv drabbades, svarar Erik:

”En fråga jag ställt mig ett antal gånger. Jag hade absolut önskat att den här behandling fanns när jag var aktiv. Då hade jag sannolikt kunnat fortsätta.”

Lag i hockey, fotboll, rugby och handboll med bas i Europa har i dag den CE-märkta lösningen. Och vid ett godkännande i USA blir lag i amerikansk fotboll en grupp som PolarCool kommer att bearbeta. Erik Andersson nämner även boxning, annan kampsport och hästsporter som fokusaktiviteter.

Diger pipeline

”Vi har en väldigt diger pipeline, som gör att vi tror att försäljningen kommer att ta ökad fart. Vi tar nya kontrakt löpande. Fokus ligger på toppligor och toppklubbar i Europa. Rugby och hockey visar stort intresse då man inser att man har ett problem med huvudskador.”

PolarCap-lösning kostar cirka 5 000 kronor per månad. Hyresavtalen är på två till tre år. Till det kommer försäljning av förbrukningsartiklar.

Break-even

Kunderna finns i stora delar av Europa och PolarCool märker ett tilltagande intresse.

”Vi hoppas fördubbla antalet sålda system per år. Vi behöver ha 150 system på marknaden för att nå break-even med nuvarande kostnadskostum. Dit räknar vi med att kunna nå under 2024. Och vi hoppas dessutom kunna ha ett godkännande i USA klart under 2024.”

För att nå dit genomför PolarCool nu en företrädemission av så kallade units (aktie + långfristig option) på totalt 11,3 miljoner kronor, vid fullt utnyttjande, och före emissionskostnader.

Där 5 miljoner kronor – varav 60 procent är garanterade – ska tas in i pågående emission. Emissonsperioden pågår den 18 september till den 2 oktober i år.