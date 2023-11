Aktiekursernas rörelser är sekundära vid investeringar

Många ser spekulation och investering som synonymt, men för ODIN är skillnaden enorm och det genomsyrar allt de gör.En spekulant fokuserar på priset, medan en investerare fokuserar på kvaliteten och det fundamentala värdet. ODINs ambition är alltid att äga de bästa bolagen.

“Det mesta som händer på börsen är ju vågor på ytan”, säger förvaltare Hans Christian Bratterud. Där är det alltid rörelse, med vindar som blåser åt olika håll. Men värdeskapandet, det vi är intresserade av, sker under ytan, inne i företagen av människorna som jobbar där. Det är där vi föredrar att spendera vår tid för att bättre förstå vad som händer inne i bolagen vi investerar i. Aktiekursen är sekundär.

Fokuserar på kvalitetsbolag

Över tid kommer kursen dock att reflektera vad som händer inne i bolaget. När det stormar på ytan föredrar ODINs förvaltare att koncentrera sig under ytan. Där kan de fokusera i lugn och ro, och lära sig saker som de kan ha nytta av i många år framöver, och inte vara så upptagna med vad marknaden gör just nu.

“Den ’riktiga’ världen förändras naturligtvis, det är ju bara att titta på dagens marknad, men om man fokuserar på rätt bolag – som för oss är kvalitetsbolag som man kan äga länge – så är det betydligt mindre kaotiskt i deras underliggande verklighet än vad det är på börsen”, fortsätter förvaltare Jonathan Schönbäck.

ODINs förvaltare spekulerar inte i aktier

Aktiekursen är bara priset på en aktie. Det viktiga är bolagets fundamentala värde, och hur det värdet utvecklas över tid. Det har sagts förut, men det tål att upprepas: Price is what you pay, value is what you get.

“Vi försöker att uteslutande fokusera på den långsiktiga fundamentala värdeutvecklingen. Om vi gör vårt jobb bra, och lyckas fortsätta hitta och investera i vad vi anser vara de bästa bolagen som skapar stora fundamentala värden, så är vi övertygade om att det kommer reflekteras i aktiekurserna”, säger förvaltare Carolina Ahnemark.

Förvaltare Jonathan Schönbäck fortsätter:

“Som långsiktig aktiv förvaltare kan man beakta all information, även företagskultur och kvaliteten på företagsledare, vilket ger analysarbetet flera viktiga dimensioner. Man har också möjlighet att jobba nära bolagen man investerar i, som ofta drivs av företagsledare i världsklass, och följa dem på deras resa under många år.”