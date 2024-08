Svenska snittlönen – hur ligger du till?

Restskatt vanligast för pensionärer

Dags för 650 000 svenskar att betala in restskatten. 220 000 av dem är över 65 år och totalt ska 12 miljarder kronor betalas in. Det är snart dags att betala in kvarskatt, allmänt kallad restskatt, för de 650 000 personer som fick slutskattebesked i juni och ännu inte har betalat, meddelar Skatteverket. I de allra flesta fall …