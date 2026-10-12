Köpte spelkonsol på nätet – säljaren ångrade sig: ”Man blir lurad”

Samma villkor på Blocket

Svenska Blocket har i praktiken samma villkor som norska Finn.no när det gäller säljarens möjlighet att avbryta ett köp. Det framgår av Blockets egna användarvillkor.

Där står det att ”Köparen blir bunden av köpet efter att Säljaren har accepterat Köpförfrågan, enligt punkt 2.2. Säljaren kan dock under vissa förutsättningar ångra köpet i flödet för Tjänsten fram till dess att Säljaren har skickat varan enligt punkt 3.4.”

Det innebär att en svensk köpare kan ha genomfört ett köp och fått pengarna reserverade, men ändå bli utan varan om säljaren avbryter innan den skickas. Hela beloppet ska då återbetalas automatiskt.

Inte första gången

För Jami är det inte första gången det händer.

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Vid ett annat tillfälle köpte han en Xbox genom samma funktion. Säljaren skickade aldrig varan och pengarna förblev låsta under flera dagar.

När han senare hittade en PlayStation 5 för 3 199 norska kronor upprepades historien.

Högre pris

Jami misstänkte att säljaren i stället hade sålt konsolen till någon annan för ett högre pris.

Säljaren förnekade detta och uppgav att konsolen senare såldes för 3 250 kronor. Enligt säljaren hade köpknappen aktiverats av misstag och annonsen innehöll felaktiga uppgifter.

För Jami är problemet dock större än de enskilda affärerna.

Han anser att funktionen ger köparen en falsk känsla av trygghet.

”Blir lurad”

”Man blir ju lurad att tro att man har säkrat något”, säger han.

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För Miran Jami slutade historien trots allt lyckligt. Efter flera misslyckade försök lyckades han till slut köpa en PlayStation 5.

Men frågan kvarstår: Hur säkert är egentligen ett köp när säljaren fortfarande kan ångra sig?

Konsumentrådet: Avtal ska vara bindande

Kritiken får stöd av Norges konsumentråd, Forbrukerrådet.

Thomas Iversen, ansvarig för konsumenträttigheter, anser att Finns villkor är motsägelsefulla.

I företagets egna köpvillkor står att ett avtal är bindande när säljaren accepterat köpet.

Samtidigt får säljaren avbryta affären ända fram till dess att varan överlämnats till transportföretaget.

Iversen menar att en sådan möjlighet avviker kraftigt från huvudprincipen om bindande avtal. Om säljaren har rätt att ångra sig måste det framgå tydligt innan köparen förbinder sig.

”Man kan som utgångspunkt inte bara dra sig ur ett bindande avtal”, har Iversen tidigare sagt.

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Samtidigt medger Finn.no att formuleringen om att köparen kan ”säkra varan” riskerar att skapa felaktiga förväntningar.

Bolaget lovar nu att se närmare på problemet.

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