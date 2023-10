Just nu: Minuspris på el – i hela landet

Fler hushåll tar höjd för kärvare tider

Vid sidan av ökad ränteoro sjunker förväntan på bostadspriserna och fler hushåll än tidigare planerar nu att binda sina bolån. Det här framgår av SEB:s boprisindikator som minskar med 2 enheter i oktober – från plus 6 till plus 4. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 9 och plus 11 enheter. Andelen hushåll som …