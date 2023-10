Eftertraktade egenskapen du får på McDonald's

Fastigheter

Schwarzman: Folk arbetar inte lika hårt på distans

Private-equity-miljardären Stephen Schwarzman tycker inte att kontorsanställda jobbade tillräckligt hårt när de arbetade på distans under covid-19-pandemin. Stephen Schwarzman är vd för riskkapitalbolaget Blackstone. Hans förmögenhet uppskattas till 32 miljarder dollar, (cirka 351,2 miljarder kronor), det skriver CNN. Hade högre inkomster Vid en flådig konferens i Saudiarabien, känd som “Davos in the Desert” sade han …