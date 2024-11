Glöm lyxbilar – vem har råd med medelålderskris?

Är det Tysklands fel att elräkningen svider?

Under onsdagen skenade elpriset i Sverige. Något vi kan skylla både vädret och Tyskland för. Ett kraftigt högtryck fick elpriset inte minst i Sydsverige att skena under onsdagen. Tidvis låg priset på över fem kronor per kilowattimme, rapporterar bland annat Aftonbladet. Det är Tysklands smutsiga energikällor som är boven, skriver News55. Dras med i Tysklands …