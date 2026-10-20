Försäkringsbolaget varnar – sänkt värme kan bli dyrt i vinter

Ökningen är drygt 31 procent.

”Vi ser att antalet läckageskador ökar kraftigt efter en kallare vinter”, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

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Huset stod strömlöst i flera veckor

Frysningsskador har en tendens att bli dyrare än andra vattenläckor. I fritidshus kan skadan också hinna växa eftersom ingen är där och upptäcker den.

”När vatten fryser i rör expanderar det, vilket kan leda till sprickor och omfattande vattenskador”, förklarar Arvidsson.

Att uppvärmningen är på när du åker därifrån är heller ingen garanti för att huset håller sig varmt hela vintern.

I mars berättade Sveriges Radio om Tony Dahl, som upptäckte sönderfrusna rör i sitt fritidshus utanför Storvik. Jordfelsbrytaren hade löst ut och huset hade stått strömlöst och ouppvärmt i flera veckor utan att han visste om det.

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