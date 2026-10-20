Att sänka värmen i fritidshuset kan minska elräkningen, men också öka risken för sönderfrusna rör. Nu varnar Folksam inför vintern. Missar du att skydda huset kan även försäkringsersättningen bli lägre.
Försäkringsbolaget varnar – sänkt värme kan bli dyrt i vinter
Innan du vrider ner termostaten och lämnar stugan för säsongen behöver även vattnet tas om hand.
Folksam uppmanar nu fritidshusägare att förbereda huset innan vinterkylan kommer. Bakgrunden är bolagets skadestatistik för december 2025 till mars 2026, då 7 960 läckageskador anmäldes. Under motsvarande period året före var antalet 6 068.
Ökningen är drygt 31 procent.
”Vi ser att antalet läckageskador ökar kraftigt efter en kallare vinter”, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.
Missa inte: Fel hos Försäkringskassan – barnfamiljer kan få betala avgift. Dagens PS
Huset stod strömlöst i flera veckor
Frysningsskador har en tendens att bli dyrare än andra vattenläckor. I fritidshus kan skadan också hinna växa eftersom ingen är där och upptäcker den.
”När vatten fryser i rör expanderar det, vilket kan leda till sprickor och omfattande vattenskador”, förklarar Arvidsson.
Att uppvärmningen är på när du åker därifrån är heller ingen garanti för att huset håller sig varmt hela vintern.
I mars berättade Sveriges Radio om Tony Dahl, som upptäckte sönderfrusna rör i sitt fritidshus utanför Storvik. Jordfelsbrytaren hade löst ut och huset hade stått strömlöst och ouppvärmt i flera veckor utan att han visste om det.
Läs även: Ny kalkyl avslöjar – fjällstugan kan kosta 148 000 kronor. Dagens PS
Försäkringen kan ersätta mindre
Även med en fritidshusförsäkring får du betala en del av skadan själv genom självrisk och åldersavdrag, påpekar Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Du behöver också följa försäkringens aktsamhetskrav för att skydda huset mot frysskador. Det kan exempelvis handla om att ha tillräcklig uppvärmning eller att stänga av vattnet och tömma ledningarna.
Försäkringsbolagen rekommenderar omkring 15 graders grundvärme. Sänker du temperaturen mer behöver du vidta andra åtgärder för att förhindra frysning.
Om du inte har följt aktsamhetskraven kan ersättningen för en frysskada minskas med 25 procent. Vid stor oaktsamhet kan den minskas ytterligare eller utebli helt.
Vattnet behöver stängas av
Folksam rekommenderar i sin tur en temperatur på minst 10 grader i huset och omkring 15 grader i kök och badrum.
Bolaget rekommenderar också att huvudkranen stängs av, liksom vattentillförseln till disk- och tvättmaskin. Rörsystem, varmvattenberedare och spolcisterner ska tappas ur. Efter avtappningen bör vattenkranarna lämnas öppna under vintern.
”För den som stänger sitt fritidshus över vintern finns det flera enkla åtgärder som kan minska risken betydligt”, avslutar Arvidsson.
Läs också: När babyboomarna säljer sina hus – här riskerar priserna att falla. E55