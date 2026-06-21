Dyrare att klicka hem prylar från Kina och USA

Lagen träder i kraft 1 juli, så har du beställt något tidigare och det inte kommer fram innan dess tillkommer avgiften, säger Maria Wiezell, expert på konsumenträtt på Sveriges Konsumenter.

De nya reglerna omfattar varor som är värda upp till 150 euro. Avgiften ligger på 3 euro, ungefär 33 kronor, men den totala kostnaden kan bli högre.

Om jag exempelvis köper både en tröja och ett par skor (i samma paket), alltså två olika varuslag, blir det ju två gånger avgiften.

Trots att det nu blir dyrare för svenskar att handla, tycker Wiezell att de nya reglerna är bra.

Eftersom vi har fått in så mycket småpaket från företrädesvis asiatiska länder med produkter som inte uppfyller våra säkerhets- och kemikaliekrav tycker jag det är viktigt att man gör något för att begränsa onödig handel, säger hon.

”Dyrt att ångra sig”

Tullverket kommer inte att betala tillbaka avgiften när en konsument skickar tillbaka en vara, ifall varan är felfri, skriver myndigheten på sin hemsida.

Det kan göra att ”slarviga beställningar” minskar, säger Wiezell.

Det blir dyrt att ångra sig. Nu får man tänka efter lite grann innan man gör en beställning.

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Den nya avgiften gäller alla varor som skickas från länder utanför EU.

Vi beställer ju mycket från USA. Det kan vara småelektronik och sådant, säger Wiezell.