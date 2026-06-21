De nya reglerna omfattar varor som är värda upp till 150 euro. Avgiften ligger på 3 euro, ungefär 33 kronor, men den totala kostnaden kan bli högre.
Dyrare att klicka hem prylar från Kina och USA
Det blir dyrare för svenskar att klicka hem prylar från USA och Kina. I juli införs en ny tullavgift, men beställningar som lagts innan dess kan också drabbas.
Lagen träder i kraft 1 juli, så har du beställt något tidigare och det inte kommer fram innan dess tillkommer avgiften, säger Maria Wiezell, expert på konsumenträtt på Sveriges Konsumenter.
De nya reglerna omfattar varor som är värda upp till 150 euro. Avgiften ligger på 3 euro, ungefär 33 kronor, men den totala kostnaden kan bli högre.
Om jag exempelvis köper både en tröja och ett par skor (i samma paket), alltså två olika varuslag, blir det ju två gånger avgiften.
Trots att det nu blir dyrare för svenskar att handla, tycker Wiezell att de nya reglerna är bra.
Eftersom vi har fått in så mycket småpaket från företrädesvis asiatiska länder med produkter som inte uppfyller våra säkerhets- och kemikaliekrav tycker jag det är viktigt att man gör något för att begränsa onödig handel, säger hon.
”Dyrt att ångra sig”
Tullverket kommer inte att betala tillbaka avgiften när en konsument skickar tillbaka en vara, ifall varan är felfri, skriver myndigheten på sin hemsida.
Det kan göra att ”slarviga beställningar” minskar, säger Wiezell.
Det blir dyrt att ångra sig. Nu får man tänka efter lite grann innan man gör en beställning.
Den nya avgiften gäller alla varor som skickas från länder utanför EU.
Vi beställer ju mycket från USA. Det kan vara småelektronik och sådant, säger Wiezell.
Konsumentens ansvar
Det blir upp till konsumenten att ha koll på varifrån varorna fraktas.
Om du beställer från en europeisk sida, men som fraktar från USA eller Asien, då blir det också en tullavgift.
Avgiften baseras alltså inte på vilken hemsida man beställer från, utan från vilket land varan skickas.
Tyvärr ser vi ofta att konsumenter tror att man köper från ett svenskt företag, men sedan skickas varorna från exempelvis Kina.
I december i fjol enades EU:s finansministrar om den nya avgiften, med syfte att motverka strömmen av billiga importvaror från kinesiska e-handelsföretag som Shein och Temu.
Från och med den 1 juli införs en tullavgift på 3 euro när du beställer en vara värd upp till 150 euro. Det här gäller när du handlar på nätet och varan skickas från ett land utanför EU.
Om webbutiken inte är ansluten till IOSS (Import One Stop Shop) är det du som ska betala tullavgift och moms när varan förs in i Sverige.
Om dina varor kommer till EU och anmäls för import efter den 30 juni tas en tullavgift ut, oavsett när du gjorde din beställning.
Källa: Tullverket