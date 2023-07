Det här gör de rika aldrig för sina pengar

Författaren och revisorn Tom Corley har intervjuat en stor mängd miljonärer.

Det handlar, mer specifikt, om en grupp människor som har en årsinkomst motsvarande minst 1,6 miljoner kronor och en förmögenhet på motsvarande 33 miljoner kronor eller mer.

De har fått svara på vad de inte lägger pengar på. För även om det är centralt är det förstås lika viktigt att kapa onödiga utgifter.

233 dollarmiljonärer har svarat på vad de inte är beredda att öppna plånboken för.

Egna familjen förlorade allt

Tom Corleys eget intresse för ämnet förklaras av att hans familj gick från att vara mångmiljonärer till att förlora allt när Tom var nio år, skriver CNBC.

För att sätta sig in i skillnaderna mellan fattiga och rika intervjuade han 233 rika och 128 fattiga personer för sin bok ”Rich Habits – The Daily Success Habits of Wealthy Individuals”.

Här är fem utgifter rika personer slutar lägga pengarna på, enligt Tom Corleys bok.

1. Halvfabrikat och färdigpackad mat

Rika köper inte med med låg kvalité, processad och färdigpackad mat utan lägger pengarna på mat utan tillsatser och mat som är hälsosamt och ekologiskt.

Dessutom handlar de gärna närodlat och i butiker där man kan spåra matens ursprung.

2. Billiga möbler och trendiga kläder

De med höga inkomster köper möbler och kläder som kan kosta mer än tre gånger så mycket som genomsnittet – men det handlar samtidigt ofta om mer hållbara prylar som inte slits lika snabbt och därför även är ekonomiskt smartare på sikt.

3. Reparera maskiner eller renovera hus

De rika lägger inte heller pengar på att reparera diskmaskiner, kylskåp, bilar och annat. Istället köper de nytt när det gamla ger upp.

På samma sätt lagar de exempelvis inte ett tak som får en läcka utan byter hellre ut hela taket.

4. Trädgårdsarbete med maskiner

De rika väljer att betala för trädgårdsmästare som använder sina egna trädgårdsmaskiner och övrig utrustning. Det gör att de slipper investera i egna och dessutom kan ägna tiden åt att fundera över rabatter i affärslivet istället för rabatter i trädgården.