Chockhöjda CSN-lånet höjs – igen: 1,7 miljoner svenskar drabbas

Över 100 000 kronor i snittskuld

Man kan som längst betala tillbaka sitt lån i 25 år. Lånet ska vara betalt det år man fyller 64 år, alternativt 60 år beroende på när lånet betalades ut.

Snittskulden ligger på 153 800 kronor för kvinnor och 149 600 kronor för män.

Chockhöjd CSN-ränta

Patric Peippo är utredare på CSN:s rättsavdelning. Han berättar att räntan på CSN-lånet kommer med ett års fördröjning. Det gör att CSN-räntan nu stiger trots att alla andra räntor sjunker samtidigt.

Förra året låg CSN-räntan på 1,23 procent. Nästa års ränta är inte fastställd ännu, men enligt CSN:s prognos kommer den att hamna på cirka 1,97 procent. Det är en ökning på 60,1 procent jämfört med tidigare.

Om det slår in samtidigt som styrräntan och därmed bolåneräntorna fortsätter sänkas under året som kommer så lär CSN-räntan faktiskt vara högre än styrräntan någon gång under mitten eller andra halvan av 2025.

“Det är som sagt en prognos. Den kan ändra sig, men när det är så nära beslut så är det relativt nära sanningen”, säger Peippo.

