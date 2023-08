Rekordmånga bostäder på Hemnet

Aldrig tidigare har så många bostäder varit till salu på Hemnet som nu. De 45 677 bostäder som var till salu förra veckan är en rekordnivå.

I Göteborg är antalet lediga lägenheter på toppnivåer – men det stannar inte där.

”När det gäller utbudet av småhus, alltså villor och radhus, är utvecklingen den samma även om det inte är rekord där än”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet, till GP.

Säljs inte på Hemnet

Samtidigt slås andra rekord på sajten.

Andelen bostäder som plockas bort utan att ha sålts låg i juli på 34 procent i Göteborg.

Var tredje bostad förblev alltså osåld under månaden.

”Har man provat att sälja under våren utan att lyckas tenderar en större del att plocka bort bostaden under sommaren och göra ett nytt försök under augusti-september. Likadant är det runt jul då marknaden går ner. Att det är svårt att sälja hänger naturligtvis ihop med det här höga utbudet”, säger Erik Holmberg.