Fler binder sin boränta: "Tydligt trendbrott"

I oktober valde 15 procent av Länsförsäkringars kunder att binda bolåneräntan på ett år.

Enligt banken är bakgrunden att de bundna avtalen på räntor ligger en bra bit under de rörliga ränteavtalen.

På ett år är kostnaderna för bundet och rörligt ungefär lika höga, vilket gör att fler tar det säkra före det osäkra och binder sina bolåneräntor.

I juli var andelen som valde bundet endast 4 procent som en jämförelse.

Minskat intresse för rörliga bolån

Medan intresset för bunden boränta stigit sjunker andelen som har rörliga bolån, nedgången är 95 procent i juli till 82 procent i oktober, enligt Länsförsäkringars pressmeddelande.

Samtidigt har räntenivåerna på bundna avtal minskat påtagligt sedan i somras, och i oktober månad var den bundna 1-årsräntan 3,35 procent. Det kan jämföras med 4,05 procent som är genomsnittet för de rörliga bolåneräntorna under samma månad, bland de åtta största bankerna. Länsförsäkringar prognostiserar dock att de rörliga bolåneräntorna kommer minska relativt snabbt, och landa runt 3 procent vid försommaren 2025.

Därför ökar intresset för bunden boränta

“Valet mellan rörligt och bundet på bolånet beror primärt på två saker, behovet av planerbarhet i sin ekonomi i kombination med vad man tror om den rörliga räntans utveckling jämfört med de bundna räntorna. Och nu har vi en situation med billiga bundna räntor, som är attraktivt för de som redan nu vill få lägre räntekostnader och på köpet få den extra trygghet som bundet innebär”, säger Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg.

Länsförsäkringar har räknat ut hur kostnaderna kan bli för ett hushåll med 3 miljoner kronor i bolån som väljer rörligt avtal, givet Länsförsäkringars prognos, jämfört med om hushållet binder räntan i 1 år.

Inväntar ett tacksammare ränteläge

Resultatet visar att den som binder räntan på 1 år får en extra kostnad på 226 kr per månad. Den som väljer rörligt väntas få en månatlig räntekostnad på 5 636 kronor, som kan jämföras med 5 863 kronor i månaden med bundet avtal på ett år.

“I stort är det dött lopp mellan rörligt och bundet på ett års tid, vilket är relativt ovanligt historiskt sett. I normalfallet brukar rörligt vara det betydligt billigare alternativet. Men att det inte är så nu förklarar det ökade intresset för bundna räntor. I tillägg kan populariteten för att binda på just ett år vara en följd av att man vill vänta in ett nytt och lägre ränteläge. Svenskarna tror på markanta räntesänkningar under det kommande året och att den rörliga bolåneräntan kommer att vara på 3,15 procent i oktober 2025”, säger Stefan Westerberg.

