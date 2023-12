Bopriserna föll på nytt – tredje månaden i rad

Börs & Finans

Dystra framtidsutsikter hos svenska exportbolag

De svenska exportbolagens framtidssyn har blivit dystrare, visar höstens exportkreditbarometer från Svensk Exportkredit, SEK. Både stora och små svenska exportbolag har upplevt en minskad orderingång under senaste halvåret, och under kommande sex månader räknar stora bolag med ytterligare minskning, jämfört med i våras. Däremot tror hälften av småbolagen på en liten ökning under det kommande …