Elon Musk ska spendera "mycket mindre" på politik

Elon Musk planerar att dra ner kraftigt på sina politiska donationer. Det sade han i en intervju med Bloomberg News under Qatar Economic Forum på tisdagen.

“Jag kommer att lägga mycket mindre pengar på politik i framtiden. Jag tycker att jag har gjort tillräckligt”, sa Elon Musk.

Under presidentvalet 2024 var Musk den största enskilda finansiären i USA. Han sköt in över 290 miljoner dollar i federala donationer – huvudsakligen via en super-PAC som stöttade Donald Trump.

De kraftfulla protesterna mot Teslas vd Elon Musk sätter djupa spår i den amerikanska elbilsjättens försäljning i såväl Europa som USA. (Foto: Lindsey Wasson/AP/TT)

Sedan dess har Musk haft en aktiv roll i Washington, där han bland annat leder det nya federala initiativet DOGE, som under Trump-administrationen har genomfört massiva nedskärningar i byråkratin och sagt upp hundratusentals statsanställda.

Elon Musk investerade även 25 miljoner dollar i ett misslyckat försök att påverka valet av en domare i Wisconsin tidigare i år.

Musk ska fokusera på Tesla igen

Men nu tycks Elon Musks fokus skifta tillbaka till affärerna. Tesla har rapporterat fallande försäljning och vinster till följd av hans politiska engagemang, och han har tidigare sagt att han vill ägna mer tid åt sina företag.

“Om jag ser ett skäl att bidra politiskt igen, så kommer jag att göra det. Men just nu ser jag inget sådant skäl”, sa han.

Samtidigt planerar han för resa till Washington senare i veckan – bland annat för en middag med president Trump.

Elon Musks företag inkluderar Tesla, SpaceX, X (tidigare Twitter) och Neuralink. Han har också varit med och grundat Boring Company, xAI och OpenAI.

Qatar Economic Forum är en årlig konferens som samlar globala ledare, företagschefer och investerare för att diskutera ekonomiska trender och framtida tillväxtmöjligheter. Forumet, som stöds av Bloomberg, fokuserar särskilt på utveckling i Mellanöstern, innovation och hållbar ekonomi.