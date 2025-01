Resultatet när kvinnor får välja årets bästa bilar

Från smidiga stadsbilar till kraftfulla prestandamaskiner – här är vinnarna i Women’s Worldwide Car of the Year 2025.

Kvinnornas röst

Varje år koras de bästa nya bilarna i den prestigefyllda tävlingen Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY). Till skillnad från den europeiska motsvarigheten Car of the Year (COTY) är WWCOTY en global tävling där enbart kvinnor får rösta.

I år har juryn utsett vinnare i sex olika kategorier: stadsbil, kompakt suv, stor bil, stor suv, fyrhjulsdrift/pickup och prestanda/lyxbil, rapporterar Teknikens värld.