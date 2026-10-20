Undersökning: Dimljus fram blir allt ovanligare på nya bilar

Det är slutsatsen i en genomgång som tyska Auto Motor und Sport har gjort. Rent praktiskt har man gjort stickprover på bilar från ett gäng olika tillverkare och noterat om dimframljus finns med när utrustningen specificeras på de olika modellerna.

Bland bilarna som saknar separata dimljus fram finns nya BMW 3-serie, Mercedes C-klass, Volkswagen ID. Tiguan, Citroën C5 Aircross, Audi A2 E-Tron och Renault Twingo E-Tech.

Trenden är dock inte absolut. Några modeller som fortfarande byggs med dimljus fram är Toyota RAV4, samt den kommande Dacia Striker.

LED-lamporna ligger bakom förändringen

Den tyska tidningen menar att en förklaring till utvecklingen är hur belysningstekniken förändrats. Äldre strålkastare med glödlampor gav ett mer diffust ljus, medan dagens LED-lösningar kan forma ljuskäglan mer precist och rikta ljuset dit det behövs.

På vissa bilar kan huvudstrålkastarnas särskilda ljusfunktioner dessutom ta över delar av dimljusens uppgifter. Men riktigt samma sak blir det ändå inte, menar man. Traditionella dimljus är strategiskt placerade långt ned i fronten, vilket gör att en större del av ljusets strålar kan gå under de högre luftlagren där dimman finns – och på så sätt inte direkt reflekteras tillbaka.

Design och kostnader spelar in

Även bilarnas utformning påverkar utvecklingen. Strålkastarna blir allt smalare och integreras tydligare i frontens design. Därmed blir utrymmet för ytterligare lampor mindre. Hos elbilar kan också aerodynamiken spela in, eftersom utformningen av fronten påverkar luftmotståndet.

Det finns också ekonomiska skäl till att banta utrustning. Separata dimljus kräver kablage, fästen och montering. Färre komponenter förenklar produktionen, och färre utrustningsvarianter minskar arbetet med att kontrollera och godkänna olika versioner av bilen.

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Då ska, eller får, dimljusen användas

Dimma, kraftigt snöfall eller regn kan vara tillfällen som påbjuder att dimljusen sätts på, skriver Svedea. Generellt sett handlar det om att den vanliga belysningen helt enkelt inte räcker till.

Att använda dimljus samtidigt som halvljus eller helljus är inte tillåtet, i och med att det kan vara onödigt bländande för mötande bilar – och av samma anledning uppmanas man vara sparsam med att använda även det bakre dimljuset, vilket fortfarande är obligatoriskt på bilar inom EU.

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