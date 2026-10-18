Tillvalet för 200 000 kr: Purosangue på "dubbel espresso"

Det är inte varje dag Ferrari erbjuder ett särskilt väghållningspaket till en befintlig modell, konstaterar Richard Lane i brittiska Autocar.

Men Purosangue menar man är en lämplig kandidat. Tre år efter lanseringen är modellen en bit in i sin livscykel, och då kan det krävas lite energi från tillverkaren för att hålla intresset uppe.

Tio procent mindre karossrörelser – mer ljud

Ferrari har inte rört själva motorn. Under huven sitter fortfarande samma sugmatade V12:a på 6,5 liter med 725 hästkrafter. Därmed görs inte heller några uppgraderingar i preformancesiffrorna. 0–100 km/h går fortfarande på 3,3 sekunder, medan toppfarten ligger på 310 km/h.

I stället har ingenjörerna arbetat med bilens fjädring och växellåda. Enligt Ferraris egen information ska den nya kalibreringen av stötdämparna minska karossens rörelser med 10 procent. I uppgraderingen får växellådan nya direktiv, vilket ska ge snabbare och mer distinkta växlingar, framför allt vid högre motorvarv.

Också ljudet har fått en översyn. Ambitionen är att V12-motorn ska höras tydligare vid start och acceleration, då utan att motorn i sig får sig några tune-ups. Road and Track beskriver det hela som en orkestral kakofoni när det muskliga ljudet översvämmar kupén när motorn närmar sig på 7750 varv per minut.

HS-versionen får också särskilda diamantfrästa fälgar, kolfiberklädda Ferrari-sköldar på framskärmarna, mattsvarta avgasutblås och en svart stegrande häst baktill.