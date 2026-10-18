Ferrari Purosangue är redan en av marknadens mest körglada SUV:ar och nu ska den bli ännu vassare. Med snabbare växlingar, omkalibrerad fjädring och mer V12-muller hoppas Ferrari att familjebilen ska kännas lite mer… Ja, Ferrari.
Tillvalet för 200 000 kr: Purosangue på "dubbel espresso"
Uppgraderingen heter Handling Speciale (HS) och är ett tillval för den som vill klämma ut lite mer sportighet ur sin Purosangue. Prislappen ligger på motsvarande drygt 200 000 kronor, då såklart utöver grundpriset för bilen som ligger på drygt 4 miljoner kronor.
Det är inte varje dag Ferrari erbjuder ett särskilt väghållningspaket till en befintlig modell, konstaterar Richard Lane i brittiska Autocar.
Men Purosangue menar man är en lämplig kandidat. Tre år efter lanseringen är modellen en bit in i sin livscykel, och då kan det krävas lite energi från tillverkaren för att hålla intresset uppe.
Tio procent mindre karossrörelser – mer ljud
Ferrari har inte rört själva motorn. Under huven sitter fortfarande samma sugmatade V12:a på 6,5 liter med 725 hästkrafter. Därmed görs inte heller några uppgraderingar i preformancesiffrorna. 0–100 km/h går fortfarande på 3,3 sekunder, medan toppfarten ligger på 310 km/h.
I stället har ingenjörerna arbetat med bilens fjädring och växellåda. Enligt Ferraris egen information ska den nya kalibreringen av stötdämparna minska karossens rörelser med 10 procent. I uppgraderingen får växellådan nya direktiv, vilket ska ge snabbare och mer distinkta växlingar, framför allt vid högre motorvarv.
Också ljudet har fått en översyn. Ambitionen är att V12-motorn ska höras tydligare vid start och acceleration, då utan att motorn i sig får sig några tune-ups. Road and Track beskriver det hela som en orkestral kakofoni när det muskliga ljudet översvämmar kupén när motorn närmar sig på 7750 varv per minut.
HS-versionen får också särskilda diamantfrästa fälgar, kolfiberklädda Ferrari-sköldar på framskärmarna, mattsvarta avgasutblås och en svart stegrande häst baktill.
Kör som efter en dubbel espresso
Hur stor skillnad gör då uppgraderingarna i verkligheten?
I Car Magazine beskriver Chris Chilton hur Purosangue känns. Styrningen har en tydlig tyngd och reagerar direkt, vilket gör det enkelt att placera bilen genom kurvorna. I Sport-läget märks det hur stabilitetskontrollen släpper efter lite mer, medan Race ger ytterligare smidighet.
Chilton liknar bilen, efter HS-uppgraderingen, vid en Purosangue på dubbel espresso. En målande bild av Ferraris ambition: Bilen ska inte bli snabbare på pappret, utan piggare och mer alert.
Även Autocar imponeras av hur bilen hanterar hård inbromsning och snabba riktningsförändringar. Med sportigare inställningar håller sig karossen bättre i schack, och växlingarna blir mer distinkta när motorn varvas ur.
Fortfarande en familje-Ferrari
Vikten på omkring 2 033 kilo är fortfarande påtaglig när vägen blir riktigt kurvig. Men bilens styrning, fyrhjulsdrift och aktiva fjädring gör att den upplevs smidigare än måtten antyder.
Och trots motorvrål behåller Purosangue ju sina praktiska egenskaper – ett bagageutrymme på 473 liter, fyra sittplatser och bakhängda bakdörrar.
För den som redan tänkt lägga drygt fyra miljoner kronor på en Ferrari Purosangue framstår tillvalet därför som relativt överkomligt.