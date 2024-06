The Aurora: Världens bilar samlade i Båstad

Den första upplagan av The Aurora äger rum den 5 till 7 juli 2024. Eventet ska bli ett årligt återkommande inslag.

“Skandinavien sitter på en stor, dold bilskatt av både ikoniska klassiker och moderna hypercars som förtjänar att visas upp på den internationella arenan,” säger Filip Larsson, en av initiativtagarna bakom The Aurora i ett pressmeddelande.

Han fortsätter: “Vi vill skapa ett livsstilsevent i världsklass som visar på det bästa vi har att erbjuda i regionen och som bjuder på underhållning både på dagarna och kvällarna.”

I “Gone in 60 Seconds” spelar Nicolas Cage en pensionerad mästertjuv som tvingas återvända till världen av höginsatstjuveri. För att rädda sin brors liv måste han slå sig ihop med sitt gäng och stjäla femtio bilar på en enda natt. Missa inte chansen att se denna filmiska och bilhistoriska legend på nära håll! (Foto: The Aurora)

The Aurora ska kombinera motorhistorisk konst i en exklusiv miljö och med en tydlig skandinavisk prägel. Evenemanget infaller ju mitt under bilvärldens högsäsong och bjuder in alla som vill njuta av bilar, konst, kulinariska upplevelser, fest och botaniska trädgårdar.

Ett spektakulärt program

The Aurora har ett brett program som tillåter olika motorhistoriska epoker att glänsa. Två historiska inslag, The Aurora Showfield och The Aurora Concours, samsas med två framtidsfokuserade inslag, The Aurora Hypercar och The Aurora Talks.

Med tre fartfyllda dagar av bilar, kultur och festligheter, sätter The Aurora Skandinavien på den internationella scenen för samlarbilar. (Foto: The Aurora)