"Tesla Regret Syndrome" – nya folksjukdomen?

Volvo EX90 triumferar – utsedd till världens lyxigaste bil

Volvo EX90 korad till lyxigaste bilen i världen. Juryn jublar över design, säkerhet och komfort. Läs mer om succén. Den helt nya, banbrytande elsuven Volvo EX90 har skrivit in sig i historieböckerna genom att kamma hem det prestigefyllda priset ”World Luxury Car of the Year” från den ansedda juryn bakom World Car Awards. Den sjusitsiga …