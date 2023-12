Så började det: Pionjärernas första bilar

Världen

Officer: "Måste förbereda oss på krig med Ryssland"

Ta inte tryggheten för given, rusta upp och höj beredskapen mot den ryska björnen, tycker nederländske officeren. Bara för att Nederländerna råkar ligga 150 mil från Ryssland ska man inte låta sig vaggas in i en skenbar trygghet. Det menar officeren Martin Wijnen, som stämmer in i kören av försvarsexperter som varnar för att en …