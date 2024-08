Renaults kaxiga kampanj mot Tesla

Renault har gått till offensiv med en uppseendeväckande reklamkampanj för att visa vad Tesla-ägare går miste om.

Genom en kreativ digital billboard-kampanj lyfter Renault fram hur deras nya Scenic E-Tech 100% electric överträffar Tesla Model Y, och det med besked.

Det är Electric cars report som lyfter detta.

Smart kampanj riktad till Tesla-ägare

Utifrån en artikel i Auto Express med rubriken “New Renault Scenic embarrasses Tesla Model Y on price and range”, har Renault skapat en skräddarsydd kampanj, där digitala billboards visar riktade budskap till Tesla-förare.

Dessa billboards, som så klart är strategiskt placerade vid laddstationer i London, byter automatiskt budskap när de känner av en närmande Tesla.

Då kan meddelanden som “This is awkward”, “Elon-ger” och “You’re probably good at other things” dyka upp på skärmen.

Tänk att du kör din Tesla i lugn och ro och plötsligt dyker det upp ett hånfullt meddelande från Renault om dig och din bil. (Foto: Renault)

För att sprida kampanjens humoristiska och slagkraftiga budskap vidare, kommer dessa billboard-budskap även att visas på TikTok och Meta.

Det är en dristig och lekfull strategi som garanterat kommer ge Tesla-ägare en känga.