Ny "flygande bil" tar plats i garaget

Börs & Finans

Snopet: Nu är Elon Musk bara tvåa

Rikast i världen? Elon Musk, säger du. Fel. Tesla-grundaren har nämligen förlorat positionen. Här är vad som hänt i den absoluta finanseliten. Om klyschan ”Number two is the first loser” stämmer, känner sig Elon Musk möjligen som en förlorare. Efter nio månader har Tesla-grundaren och X-ägaren nämligen förlorat sin plats i vinnarhålet och får attackera …