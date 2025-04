Mercedes chock-släpp: Nya G-Klassen rakt från 80-talet

Klassisk interiör med moderna inslag

Interiören fortsätter på det inslagna temat och blandar gammalt med nytt. Sätena är klädda i en kombination av svart läder och ett svart/grått rutigt tyg, en direkt nickning till originalmodellens interiör. På passagerarsidans handtag finns texten ”STRONGER THAN THE 1980s” ingraverad. En annan unik detalj är att dörrtrösklarna pryds av en topografisk karta över berget Schöckl i Österrike – den legendariska testplatsen där alla G-Klass-modeller har genomgått tuffa prövningar sedan 1979.

Märkt för livet. (Foto: Mercedes)

Trots retrodesignen saknas inte modern utrustning. Specialutgåvan kommer med skyddsgaller för strålkastarna, stänkskydd och allterrängdäck som standard. Ett takräcke finns som tillval för den som behöver extra lastkapacitet. Inne i kupén hittar man bekvämligheter som ett glastak, ett Burmester® 3D-ljudsystem och en multifunktionsratt klädd i nappaläder.

Nåt för dig? Den är lite ball. (Foto: Mercedes)

Motoreralternativ och tillgänglighet

Mercedes-Benz G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s erbjuds med två motoralternativ. Kunderna kan välja mellan dieselmotorn G 450 d, med en angiven bränsleförbrukning på 8,7–9,9 liter per 100 kilometer, eller bensinversionen G 500, som förbrukar 10,9–12,3 liter per 100 kilometer. Med endast 460 tillverkade exemplar globalt lär denna specialmodell bli en sällsynt syn på vägarna. Pris och exakt lanseringstidpunkt för den svenska marknaden har ännu inte kommunicerats.

ANNONS

Läs också:

Mercedes designchef avslöjar: “Min efterträdare är en robot”. Dagens PS

Organisationens vädjan: “Sluta donera kläder”. News 55

Kronans uppgång vände – euron stärks igen. E55

Dråpslaget mot Nvidia – får inte sälja sitt chip till Kina. Realtid