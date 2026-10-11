Mercedes återupplivar V8-drömmen – men bara 30 får köpa bilen

Brittiska Auto Express beskriver bilen som en återgång till en mer traditionell AMG-filosofi. I stället för att jaga varvtider med elektrifierad teknik handlar det om en stor motor, bakhjulsdrift och en bil som ska ge föraren en mer direkt körupplevelse. Troligtvis är de inte ensamma om att välkomna den utvecklingen.

Ny V8 med klassiskt recept

Under huven sitter en dubbelturboladdad V8 på 4,0 liter med plan vevaxel, en så kallad flat-plane crank. Motorn levererar 646 hästkrafter och omkring 850 Nm i vridmoment. Kraften går via en niostegad automatlåda till bakhjulen.

Bygget är en viktig markering från AMG efter kritiken och det svaga intresset mot den senaste Mercedes-AMG C 63, som använder en fyrcylindrig laddhybriddrivlina. Med CLE 646 visar tillverkaren att den moderna V8-motorn fortfarande får plats i en sportig Mercedes-coupé utan hybridkomponenter. Brasklappen som följer är att startmotorn på 48 volt fortfarande kan ge en liten extra kick på cirka 20 hästkrafter, om det duger för att kallas hybridfri får de lärda tvista.

Bilen klarar 0–100 km/h på 3,9 sekunder och når en toppfart på 310 km/h.

Enligt Auto Express kan vi vänta oss samma, eller liknande, motorupplägg i flera kommande modeller framåt.

Men det är inte bara motorn som skiljer bilen från en vanlig CLE. Karossen har breddats rejält och stora delar har ersatts med kolfiber. Ett nytt, manuellt justerbart chassi har utvecklats tillsammans med fjädringsspecialisten KW. Keramiska bromsar och omfattande aerodynamiska modifieringar ska göra bilen mer lämpad för bankörning.

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Trots bantning väger bilen 1 895 kilo. Vilket är omkring 170 kilo mindre än den fyrhjulsdrivna CLE 53, men fortfarande en hel del för en bil med tydliga ambitioner på bana.