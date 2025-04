Lista: Tio oförglömliga bilresor i Europa

Under våren kommer många av Sveriges bostadsrättsföreningar att hålla sina årsstämmor, och det är en perfekt tidpunkt att ta ett helhetsgrepp om föreningens ekonomi. De senaste åren har frågor om räntenivåer, avgiftshöjningar och kostnader varit centrala, både på årsmötena och i media. Men nu när inflationen har sjunkit och räntorna har stabiliserats, är det ett …

Islands Ringväg – eld och is i ett storslaget landskap

Islands Ringväg (Foto: Evelyn Paris/Unsplash)

Islands Ringväg, eller väg 1, är med sina 1332 kilometer en av de längre rutterna på listan och en dröm för geologer. Här möts aktiva vulkaner och mäktiga glaciärer i en unik kombination av element.

Missa inte glaciärlagunen Jökulsárlón med sina isberg och den intilliggande Diamantstranden där isbitar glittrar på den svarta sanden. Under vintermånaderna (september till mars) har du dessutom chansen att uppleva norrskenet dansa på himlen.

Skotska North Coast 500 – högländernas vilda skönhet

Skotska North Coast 500 (Foto: 65 PhotoProductions/Unsplash)

North Coast 500, även känd som Skottlands Route 66, är en 830 kilometer lång cirkulär rutt som startar och slutar vid Inverness Castle. Denna relativt nya rutt (öppnades 2015) tar dig genom det skotska höglandets karga och oslagbara natur, förbi historiska slott och längs dramatiska kuster.

Ett besök vid Dunrobin Castle med sina sagolika torn och välskötta trädgårdar är ett måste. Längs vägen får du uppleva stillheten i de glest befolkade områdena Sutherland och Caithness.

Tyska Romantiska vägen – en bilresa tillbaka i tiden

Tyska Romantiska Vägen (Foto: James Qualtrough/Unsplash)

Tysklands Romantiska Vägen, eller Romantische Straße, sträcker sig 350 kilometer genom hjärtat av Bayern. Här färdas du genom ett landskap av slott, medeltida städer med ringmurar och korsvirkeshus – som taget ur en saga.

Höjdpunkten är utan tvekan Neuschwanstein Castle, det 1800-talsslott som sägs ha inspirerat Disneys Törnrosa-slott. Ett annat magiskt stopp är Rothenburg ob der Tauber med sina kullerstensgator och välbevarade medeltida arkitektur.

Irländska Wild Atlantic way – kustens dramatik

Irländska Wild Atlantic Way (Foto: Katja Möller/Unsplash)

Föreställ dig att stå på de 214 meter höga Cliffs of Moher och se Atlantens vågor krossas mot klipporna nedan. Detta är bara en av de otroliga vyerna som väntar längs Wild Atlantic Way på Irland.

Den 2500 kilometer långa rutten följer i stort sett landets västra kust och bjuder på en rik blandning av kultur, naturskönhet och irländsk gästfrihet. Besök Kylemore Abbey, ett vackert viktorianskt slott mitt i Connemaras vilda landskap, och stanna till i den charmiga kuststaden Dingle i County Kerry.

Baskiska kretsen – en gränsöverskridande bilresa

Baskiska Kretsen (Foto: Worldroadtrip)

Den baskiska kretsen sträcker sig genom norra Spanien och sydvästra Frankrike och bjuder på en variationsrik resa genom grönskande bergsområden, charmiga kuststäder och livliga städer.

Den 482 kilometer långa rutten börjar i Bilbao, Spanien, och slutar i Biarritz, Frankrike. Missa inte San Sebastián (Donostia på baskiska) med sina vackra stränder och utsökta mat.

I franska Espelette kan du beundra de vitkalkade husen innan du når eleganta Biarritz med sin Belle Époque-arkitektur.

Kroatiska Dalmatiens kust – medelhavets pärla

Kroatiska Dalmatiens Kust (Foto: Josip Ivankovic/Unsplash)

För att fullt ut uppleva Dalmatiens kustlinje bör du avsätta 7-10 dagar. Här väntar medeltida städer, romerska ruiner, ostronodlingar, familjeägda vingårdar och kristallklart vatten.

En av höjdpunkterna är Gamla stan i Split med Diocletianus palats från 4:e århundradet (känt från Game of Thrones). Bäst tid att resa är under våren eller hösten då det är mindre trängsel än under sommarmånaderna.

Italienska Dolomitvägen – Alpernas dramatiska hjärta

Italienska Dolomitvägen (Foto: Mushegh Hakobyan/Unsplash)

Den 110 kilometer långa Dolomitvägen, eller Grande Strada delle Dolomiti, tar dig rakt genom hjärtat av Alperna. Här bjuds det på dramatiska bergsvyer som kulminerar vid Pordoi-passet på 2239 meters höjd.

Ta linbanan upp till Sass Pordoi-platån för ännu mer hisnande vyer. Stanna till i Cortina d’Ampezzo, som kommer att vara värd för vinter-OS 2026, en charmig by med en blandning av italiensk och österrikisk matkultur.

Rumänska Transfăgărășan – en hisnande bergsväg

Rumänska Transfăgărășan (Foto: Luis Gherasim/Unsplash)

Transfăgărășan i Rumänien är med sina 90 kilometer ingen lång resa, men definitivt en oförglömlig sådan. Vägen slingrar sig upp i Karpaterna med branta stigningar och hårnålskurvor.

Högsta punkten ligger på 2042 meter över havet och bjuder på fantastiska vyer över dalen nedanför. Var beredd på en kurvig resa om du lätt blir åksjuk.

Missa inte Bâlea-sjön, en vacker glaciärsjö nära vägens högsta punkt.

Norska fjordarna – naturens storslagna konstverk

Norska Fjordarna (Foto: Richard Hatleskog/Unsplash)

En bilresa genom Norges fjordar är som att köra genom ett levande konstgalleri. Från Bergen till Geiranger passerar du snöklädda berg, dundrande vattenfall och djupt blå fjordar.

Geirangerfjorden är ett Unesco-världsarv och en av Norges mest besökta platser. Missa inte Geiranger Skywalk vid Dalsnibba, Europas högst belägna fjordutsiktspunkt, där till och med kryssningsfartyg ser små ut.

