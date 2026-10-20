Gratis tillbehör – Škoda släpper 3d-filer för smart förvaring

Just sätesvärme bakom betalvägg blev det inte mycket med, skriver Vi Bilägare. BMW, och andra tillverkare, erbjuder dock fortsatt vissa abonnemangstjänster i sina bilar – hos Tesla gäller det bland annat förarassistanssystemet Full Self Driving – eller Tesla Assisted Driving, som det ska komma att kallas i Europa.

Motsatsen till det? Ja, det verkar den tjeckiska tillverkaren Škoda vilja stå för. Nyligen presenterade nämligen Škoda en satsning som gör några av tillvalen mer tillgängliga än de någonsin varit för bilägarna.

Skänker bort tillbehören

Mugghållare, organisation för de inbyggda förvaringsfacken, telefonhållare och flera smarta krokar till allt från kablar till kläder. Alltihop skänker tillverkaren bort helt gratis, kruxet är att du behöver tillgång till en 3D-skrivare för att komma åt grejerna.

Škoda har nämligen släppt flera 3D-filer via den stora portalen Printables. Därifrån kan vem som helst ladda ned de digitala ritningarna helt gratis, för att sedan skriva ut dem – såvida man råkar ha en 3D-skrivare att tillgå.

Vissa av tillbehören är designade för att passa till specifika modeller, bland annat finns där mugghållare till Fabia respektive Epiq. Andra filer ska vara mer generella och passa fler modeller – och den som är kunnig inom 3d-printing ges möjlighet att själv modifiera filerna till att passa de egna behoven.

Ska bli fler

Mest poppis bland de nedladdade tillbehören är, enligt tillverkaren, kroken som fästs i ett ISOFIX-fäste. Samtidigt lovar man att samlingen av printbara tillbehör kommer att växa med tiden.

Sedan tidigare har man också släppt en mängd filer för nedladdning av lite annan karaktär: Nyckelknippor, örhängen, inredningsdetaljer – allt smakfullt Škoda-brandat, såklart.

ANNONS

I filerna finns också flertalet miniversioner av klassiska bilmodeller att ladda ned, bland annat Škoda 130 RS och Škoda Fabia RS Rally2. Men den som vill ha en liten Enyaq eller Peaq kan förstås också få det.

Först i världen

Škoda menar att man är den första tillverkaren som erbjuder sina kunder gratis tillbehör på det här sättet. Bland annat Ford har dock varit och sniffat på en liknande lösning, fast där hamnar ansvaret för designen hos kunden – den amerikanska tillverkaren bjuder nämligen på digitala ritningar för Mavericks förvaring i mittkonsolen, och där uppmanar man ägare att själv konstruera smarta lösningar med egna 3D-skrivare.