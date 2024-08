Futurliner: En ikon äntligen till salu

Nu finns chansen att köpa en äkta bilikon – en fantastisk 1939 GM Futurliner. Det kostar nästan 10 miljoner kronor, men det är ett litet pris för ett av de coolaste fordonen någonsin.

Peter Pan Bus Lines äger detta unikum

Just nu ägs denna skönhet av Peter Pan Bus Lines i Springfield, Massachusetts. Endast 12 Futurliners byggdes mellan 1936 och 1940, och bara nio finns kvar. Ingen vet riktigt var de andra är. Peter Pan äger ytterligare en enligt The Drive, och den här är nummer 7 enligt Facebook Marketplace. Ursprungligen byggdes de för att marknadsföra General Motors’ Parade of Progress.