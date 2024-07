Chocken: Ford förlorar en halv miljon per bil

Fords elbilar utgjorde bara 4 procent av alla sålda fordon under första halvåret 2024. Trots miljardinvesteringar i elbilar, likt många andra biltillverkare, så har Ford upptäckt att det inte är enkelt att bygga elbilar utan att faktiskt förlora enorma summor pengar.

Ford Model e har förlorat 25 miljarder kronor

Färsk ekonomisk information från andra kvartalet i år visar att Fords elbilsdivision, Model e, tappade 12 miljarder kronor. Under samma period såldes 23 957 elbilar i USA. Det innebär en förlust på 513 000 kronor per såld elbil.

Efter ett svagt första kvartal har Ford Model e totalt förlorat 25 miljarder kronor i år och är på väg att förlora mellan 50 och 55 miljarder kronor vid årets slut.

Under andra kvartalet sålde Ford 536 050 fordon på hemmamarknaden. En liten ökning med mindre än 1 procent. Försäljningen ökade med 3,6 procent till över 1 miljon enheter under första halvåret. Efterfrågan på Fords elbilar ökade dock en hel del under andra kvartalet. Uppgången var 61 procent till 23 957 enheter. Trots detta utgjorde elbilar endast en liten del av Fords totala försäljning, omkring 4 procent under första halvåret 2024.

Ford gör enorma förluster med varje såld bil. Dock investerar företaget en hel del i utvecklingen framåt. (Foto: Ford)

Mustang Mach-E säljer bäst

Leveranserna av Fords hybridmodeller ökade också. Ett rekord på 53 822 sålda enheter. Uppgång med 56 procent. Detta berodde främst på ökat intresse för Maverick. Mustang Mach-E visade sig vara märkets bäst presterande elbil.

Ford delade upp sina traditionella och elektriska fordonsdivisioner i början av 2022. Detta ledde till bildandet av Ford Blue och Ford Model e. I maj avslöjades att Fords långsammare försäljning av elbilar hade tvingat tillverkaren att minska antalet batterier som beställts från leverantörer som SK On Co., LG Energy Solutions Ltd., och CATL. Även om det är oklart hur mycket Ford minskar beställningarna kommer företaget att behålla kontrakten med alla tre leverantörerna.

Investerar en massa

Tekniskt sett förlorade Ford nästan 500 000 kronor för varje såld elbil under andra kvartalet. Men den siffran ger inte hela bilden. Företaget investerar enorma summor pengar i utvecklingen av nya eldrivlinor. De här investeringarna kommer inte att upprepas år efter år. Dessutom kommer sådana investeringar att gynna framtida elbilar. Det är därför inte helt rättvist att titta på förlusterna och dela dem med antalet sålda enheter rakt av. Men ändå.