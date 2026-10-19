Byns kreativa knep mot fortkörare – stickade poliser med fartpistol

Bakom initiativet står den lokala stickgruppen Knit and Natter. Medlemmarna har tillverkat människostora poliser i reflexvästar som placerats längs vägen genom byn.

Det senaste tillskottet är en stickad polis som står under en hastighetsskylt. Beväpnad med en stickad hastighetsmätare är tanken att han ska få trafiken att sakta ned.

Bakgrunden är en rad olyckor längs byns huvudgata. Enligt officiell statistik har elva olyckor inträffat vid en specifik korsning under fyra år, precis i närheten ligger en förskola.

Kommunalrådet Heather Badham tycker att de hemmagjorda poliserna har gett effekt. När figurerna placerades ut den 13 oktober började bilister bromsa när de fick syn på dem.

”Man såg bromsljusen tändas när folk fick syn på mannen och trodde att han var riktig”, säger hon till Good News Network.

Svensk polis beslagtog hemmabygd ”fartkamera”

Det är inte första gången som invånare försöker lösa problemet med fortkörare på egen hand.

I Sverige uppmärksammades ett bygge av en privatperson i Mölndalstrakten. Han hade snickrat ihop en ovanligt verklighetstrogen kopia av en fartkamera som placerades vid Spårhagavägen våren 2021, där boende länge oroat sig för bilisternas hastigheter.

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Konstruktionen var egentligen en fågelholk, men den var så välgjord att både polisen och Trafikverket reagerade. Polisen tog den i beslag för att undersöka om det kunde röra sig om en stulen fartkamera, skriver Mölndalsposten.

Efter utredningen konstaterades det dock att fågelholken var laglig och polisen lämnade tillbaka kameraholken till ”Tommy”, som byggt den.