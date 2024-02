Historisk Mercedes: Världens dyraste antika bil?

Att det är oroligt och minst sagt lite skakigt i världen skulle nog få argumentera emot. I både Europa och mellanöstern rasar krig. Under året ska nära hälften av världens befolkning gå till vallokalerna för att rösta. Under 2023 såg vi den snabbaste ränteuppgången någonsin och en börs som åkte jojo för att avsluta året …

Tidig automobilist

Alfred Harmsworth hade tidigt fångats av den unga som spirande motorsporten. Både på land och i vattnet fascinerandes han av vad explosionsmotorns kraft kunde användas till.

Som medlem i Royal Automobile Club stöttade han föreningen med både prispengar och marknadsföring i tidningen.

The Harmsworth Trophy är motorbåtvärldens stora och mest eftertraktade pris. Här legendaren Gar Wood som i många år stod som “ägare” av priset. (Foto: The Harmsworth Trophy)

Till sjöss satte han, tillsammans med Royal Cork Yacht Club, 1903 upp priset British International Trophy, med syftet att “Encourage the development of high-speed power-craft and to foster international competition”.

Priset blev dock snart känt som The Harmsworth Trophy och blev med tiden världens första och mest åtråvärda pris inom motorbåt-sporten.

En egen bil

Som aktiv medlem i Royal Automobile Club, var han självklart tvungen att äga en bil som stack ut.

En av de tillverkare som verkligen visat framfötterna under fartveckan i Nice i början av seklet, var tyska Mercedes.

Starka, snabba och moderna bilar som mer eller mindre rensat prisborden i de tävlingar de ställt upp.

Det är många smörjställen att hålla reda på för att allt ska fungera som det ska. (Foto: Anders Værnéus)

Alfred Harmsworth beställde sålunda en bil av märkets störstas och mest framgångsrika modell. En 60 hästkrafters vagn med fartresurser upp mot svindlande 130 kilometer i timmen.

Bilen var vid leveransen världens snabbaste serieproducerade bil. Alltså dåtidens svar på dagens Koenigsegg eller Bugatti.

Två karosser

Bilen beställdes med två karosser – en för vacker långfärdsåkning med fyra personer ombord, och en tvåsitsig sportkaross för de tävlingar som Alfred Harmsworth mer än gärna ställde upp i. Bland annat då självklart Nice Speed Week där han nådde stora framgångar med sin bil.

Redo för racing i Nice 1903. Tävlingskarossen var minst sagt spartansk. Här finns inget extra tynga för att bilen skulle gå så snabbt som möjligt. (Foto: Goodings)

Trots att åren gick och utvecklingen på alla sätt gick ifrån Mercedesen, fick bilen stanna i familjen. Användes länge för utflykter ned på kontinenten med familjen med den nya karossen på som den bär än i dag.

Många år på museum

Till slut hann tiden dock ikapp bilen.

Efter Alfred Harmsworth död 1922, blev bilen mest stående. Lösningen blev till slut att den genomgick en försiktig rekonditionering och hamnade som ett levande utställningsföremål på Beaulieu Motor Museum i Storbritannien.

Det är ett mirakel att bilen under alla år fått stå orörd. (Foto: Goodings)

Där har den sedan fått stå. Bortsett från några utflykter på veteranbilsrallyn, har “Grandma, som bilen kallas i familjen, fått stå.

Ett nytt kapitel

Nu är det dock dags att stänga kapitlet om familjen Harmsworth ägande.

Den 29 februari kommer “Grandma” upp på auktion hos Gooding & Company på Amelia Island i Florida

Firman har lite försiktigt gått ut med ett estimerat värde på bilen runt 100 miljoner kronor, vilket skulle göra den till världens dyraste antika bil såld på auktion.

“Grandma” väckte förvånansvärt lite uppmärksamhet på Retromobile i Paris. (Foto: Anders Værnéus)

Hur det än blir med värdet, så är “Grandma” en historisk artefakt som är ensam i sitt slag att kunna berätta hur världens första generation supercars såg ut.

Hoppas inte den nya ägaren förstår detta och vårdar denna Mercedes vidare i det skick den är, in i framtiden

