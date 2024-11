Bilhandlare under press – vinstmarginaler rasar

Pandemin och dess efterverkningar skapade stora problem i leveranskedjorna, vilket ledde till högre priser och ökade vinstmarginaler.

Men nu är den tiden förbi, skriver Kelly Blue Book. Enligt rapporter minskar nu vinsten per såld ny bil.

Automotive News har analyserat rapporter från sex stora bilhandlarföretag i USA och funnit att alla rapporterar en minskning på över 10 procent i vinst per ny bil jämfört med samma period förra året.

Ytterligare minskningar att vänta

Två oberoende analyser visar att vinsten per bil kan komma att sjunka ytterligare.

J.D. Power, ett analysföretag inom bilbranschen, har undersökt 16 000 bilhandlare och kommit fram till att vinsten per bil låg på mellan 3 000 och 5 000 kronor innan pandemin.

Under pandemin steg vinsten till hela 36 000 kronor per bil under 2022. Nu ligger den på cirka 12 000 kronor.

Investeringsföretaget Presidio Group har sett liknande resultat. Deras analys visar att nettovinsten före skatt för bilhandlare sjönk med 30 procent under de första nio månaderna 2024 jämfört med samma period förra året.