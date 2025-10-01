Studie öppnar upp för ny behandling av infertilitet

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Embryona var inte friska

Enligt Paula Amato, medförfattare till studien och professor i obstetrik och gynekologi vid OHSU School of Medicine i Oregon, USA, kommer det dröja minst tio år innan den här nya metoden blir kliniskt tillgänglig.

“Detta skulle göra det möjligt för äldre kvinnor, eller kvinnor utan ägg, av någon anledning, att få ett genetiskt besläktat barn. Dessutom skulle det göra det möjligt för par av samma kön att få ett barn som är genetiskt besläktat med båda parter”, skriver hon i ett mejl till CNN.

Det var färre än 9 procent av äggen som forskarna skapade i studien som nådde till blastocyststadiet av embryots utveckling, som inträffar fem till sex dagars efter befruktningen.

Vid det stadiet överförs vanligtvis embryon till livmodern vid en provrörsbefruktning. Paula Amato förklarar dessutom att alla embryon hade fel antal kromosomer och inte förväntades kunna utvecklas till friska barn.

Hon tillägger att embryona sannolikt hade slutat utvecklas i förtid.

Till vänster, blastocyststadiet, när embryot utvecklar en yttre cellmassa, som bildar moderkakan, och en inre cellmassa, som blir själva fostret. Till höger, ett sju veckor gammalt foster. (Foto: Science Photo Library och luismmolina från Getty Images Signature)

Mycket mer forskning behövs

Enligt forskarna behövs mycket mer forskning för att tekniken ska bli effektiv och säker. Det behövs särskilt mer forskning för att förstå hur kromosomer parar ihop sig och separerar så att ägg med rätt antal kromosomer kan skapas.

Vid naturlig reproduktion utvecklas inte heller alla embryon till blastocyststadiet, ungefär en tredjedel brukar göra det.

“Även om vår studie visar potentialen hos mitomeios för in vitro gametogenes, är det i detta skede bara ett bevis på konceptet och ytterligare forskning krävs för att säkerställa effekt och säkerhet innan framtida kliniska tillämpningar”, skriver studie författarna, enligt ett pressmeddelande.

In vitro gametogenes, IVG, är ett sätt att utveckla reproduktiva celler, som spermier eller ägg, utanför kroppen.

Fungerar inte vid infertilitet i dag

Amander Clark är professor i molekylär-, cell- och utvecklingsbiologi vid University of California, UCLA, samt chef för UCLA Center for Reproductive Science, Health and Education i Los Angeles, USA.

Hon har inte varit inblandad i studien men menar att forskningen visserligen är ett imponerande framsteg, men att tekniken i sin nuvarande form inte skulle fungera som behandling vid infertilitet.

“Alla embryona var genetiskt onormala. Därför kommer denna metod inte, och bör inte, erbjudas i IVF-laboratoriet förrän tekniska förbättringar har gjorts”, säger hon till CNN.

Den nya studien gav embryon med kromosomer från båda föräldrarna. Men eftersom den somatiska tekniken för cellkärnöverföring är förknippad med kloning, menar Amander Clark att: “de regulatoriska hindren för att föra denna teknik in i klinisk praxis kommer att vara höga”, det skriver CNN.









