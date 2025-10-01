Forskning med mänskliga hudceller kan ha öppnat upp en helt ny möjlighet för framtida behandling av infertilitet.
Studie öppnar upp för ny behandling av infertilitet
Forskare har använt mänskliga hudceller för att skapa ägg som kan befruktas och producera embryon, något som kan leda till nya sätt att hantera infertilitet, det skriver CNN.
I studien tog forskarna en vanlig hudcells cellkärna, som innehåller det mesta av cellens genetiska information, och transplanterade den i ett donatorägg vars cellkärna de avlägsnat.
De använde sig av somatisk cellkärnöverföring, en teknik som är känd för att ha använts för att klona ett får vid namn Dolly år 1997. Då skapade forskarna en kopia av en förälder, en klon.
Skapade nya ägg
Med hjälp av somatisk cellkärnöverföring producerade forskarna 82 fungerande mänskliga oocyter, omogna äggceller, som sedan befruktades i ett laboratorium.
Metoden innebär att de nya äggen bär på DNA från den person vars hudcell använts och kan befruktas med en annan individs spermier, vilket är en milstolpe i utvecklingen av nya metoder att hantera infertilitet.
Embryona var inte friska
Enligt Paula Amato, medförfattare till studien och professor i obstetrik och gynekologi vid OHSU School of Medicine i Oregon, USA, kommer det dröja minst tio år innan den här nya metoden blir kliniskt tillgänglig.
“Detta skulle göra det möjligt för äldre kvinnor, eller kvinnor utan ägg, av någon anledning, att få ett genetiskt besläktat barn. Dessutom skulle det göra det möjligt för par av samma kön att få ett barn som är genetiskt besläktat med båda parter”, skriver hon i ett mejl till CNN.
Det var färre än 9 procent av äggen som forskarna skapade i studien som nådde till blastocyststadiet av embryots utveckling, som inträffar fem till sex dagars efter befruktningen.
Vid det stadiet överförs vanligtvis embryon till livmodern vid en provrörsbefruktning. Paula Amato förklarar dessutom att alla embryon hade fel antal kromosomer och inte förväntades kunna utvecklas till friska barn.
Hon tillägger att embryona sannolikt hade slutat utvecklas i förtid.
Mycket mer forskning behövs
Enligt forskarna behövs mycket mer forskning för att tekniken ska bli effektiv och säker. Det behövs särskilt mer forskning för att förstå hur kromosomer parar ihop sig och separerar så att ägg med rätt antal kromosomer kan skapas.
Vid naturlig reproduktion utvecklas inte heller alla embryon till blastocyststadiet, ungefär en tredjedel brukar göra det.
“Även om vår studie visar potentialen hos mitomeios för in vitro gametogenes, är det i detta skede bara ett bevis på konceptet och ytterligare forskning krävs för att säkerställa effekt och säkerhet innan framtida kliniska tillämpningar”, skriver studie författarna, enligt ett pressmeddelande.
In vitro gametogenes, IVG, är ett sätt att utveckla reproduktiva celler, som spermier eller ägg, utanför kroppen.
Fungerar inte vid infertilitet i dag
Amander Clark är professor i molekylär-, cell- och utvecklingsbiologi vid University of California, UCLA, samt chef för UCLA Center for Reproductive Science, Health and Education i Los Angeles, USA.
Hon har inte varit inblandad i studien men menar att forskningen visserligen är ett imponerande framsteg, men att tekniken i sin nuvarande form inte skulle fungera som behandling vid infertilitet.
“Alla embryona var genetiskt onormala. Därför kommer denna metod inte, och bör inte, erbjudas i IVF-laboratoriet förrän tekniska förbättringar har gjorts”, säger hon till CNN.
Den nya studien gav embryon med kromosomer från båda föräldrarna. Men eftersom den somatiska tekniken för cellkärnöverföring är förknippad med kloning, menar Amander Clark att: “de regulatoriska hindren för att föra denna teknik in i klinisk praxis kommer att vara höga”, det skriver CNN.
Genetiskt genombrott: Forskare tar fram möss med två pappor
Ny kinesisk forskning har skapat möss med två manliga möss som föräldrar. Det är en viktig utveckling som ska användas för att kunna rädda utrotningshotade däggdjursarter i framtiden.
