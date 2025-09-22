Nytt studie ger hopp kring benskörhet: "Stor potential"

En ny studie gjord av forskare på Leipzigs universitet i Tyskland och Shandong University i Kina som publicerats i tidskriften Signal Transduction and Targeted Therapy ger förklaringar kring benskörhet – som kan leda till framtida behandlingar.

Receptor avgörande för benskörhet

Sajten Sciencealert lyfter fram studien kring osteoporos (benskörhet) som ett genombrott. Forskarna har gjort försök på möss, som identifierade cellreceptorn GPR133 (även känd som ADGRD1) som avgörande för bentätheten, via benbyggande celler som kallas osteoblaster.

Testerna gjordes på möss där genen antingen saknades eller kunde aktiveras med en kemikalie, AP503. När GPR133-genen saknades växte mössen upp med svaga ben, liknande symptomen på på osteoporos. Med receptorn närvarande eller aktiverad av kemikalien förbättrades benproduktion och styrka.

“Med hjälp av substansen AP503, som nyligen identifierades via en datorstödd skärm som en stimulator av GPR133, kunde vi avsevärt öka benstyrkan hos både friska och osteoporotiska möss”, säger biokemisten Ines Liebscher vid universitetet i Leipzig till Sciencealert.