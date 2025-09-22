Dagens PS
Dagensps.se
Life Science

Nytt studie ger hopp kring benskörhet: "Stor potential"

Benskörhet
Illustration av benskörhet.
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Forskare har hittat en ”på- och av-knapp” för starka ben. Upptäckten i försök på möss kan leda till nya behandlingar mot benskörhet.

En ny studie gjord av forskare på Leipzigs universitet i Tyskland och Shandong University i Kina som publicerats i tidskriften Signal Transduction and Targeted Therapy ger förklaringar kring benskörhet – som kan leda till framtida behandlingar.

Receptor avgörande för benskörhet

Sajten Sciencealert lyfter fram studien kring osteoporos (benskörhet) som ett genombrott. Forskarna har gjort försök på möss, som identifierade cellreceptorn GPR133 (även känd som ADGRD1) som avgörande för bentätheten, via benbyggande celler som kallas osteoblaster.

Testerna gjordes på möss där genen antingen saknades eller kunde aktiveras med en kemikalie, AP503. När GPR133-genen saknades växte mössen upp med svaga ben, liknande symptomen på på osteoporos. Med receptorn närvarande eller aktiverad av kemikalien förbättrades benproduktion och styrka.

“Med hjälp av substansen AP503, som nyligen identifierades via en datorstödd skärm som en stimulator av GPR133, kunde vi avsevärt öka benstyrkan hos både friska och osteoporotiska möss”, säger biokemisten Ines Liebscher vid universitetet i Leipzig till Sciencealert.

Likartade processer hos människor

Forskarna visade också att AP503 i kombination med träning kunde förbättra benstyrkan ytterligare. Det får forskarna att tro att GPR133-cellreceptorn är en avgörande länk för benstyrka, vilket är ett viktigt fynd, skriver Sciencealert.

Även om resultaten är baserade på djurförsök, så är de underliggande processerna sannolikt likartade hos människor.

“Om denna receptor försämras av genetiska förändringar, visar möss tecken på förlust av bentäthet i tidig ålder – liknande osteoporos hos människor”, säger Ines Liebscher till sajten.

Kan leda till nya behandlingar

Benskörhet är en allvarlig sjukdom som påverkar miljoner människor över hela världen. Forskarna hoppas att de nya resultaten ska kunna leda till framtida behandlingar. Det finns behandlingar i dag, men de kan bromsa tillståndets försämring, finns det inget sätt att reversera eller bota tillståndet. De kan också bli mindre effektiva med tiden, och kan leda till allvarliga biverkningar, skriver Sciencealert.

“Den nyligen demonstrerade parallella förstärkningen av benvävnad belyser återigen den stora potential som denna receptor har för medicinska tillämpningar i en åldrande befolkning”, säger molekylärbiologen Juliane Lehmann, från universitetet i Leipzig till Sciencealert.

ForskningSjukdomar
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

