Forskare har hittat en ”på- och av-knapp” för starka ben. Upptäckten i försök på möss kan leda till nya behandlingar mot benskörhet.
Nytt studie ger hopp kring benskörhet: "Stor potential"
Mest läst i kategorin
Därför blir du som en apa på fyllan
Det sägs att schimpanser och människor till 99 procent liknar varandra. Då kan den här nya studien möjligen vara deprimerande. Om vi tar det där med likheten först. Det brukar sägs att människan och schimpansen liknar varandra till 99 procent och Forskning & framsteg redde tidigare ut frågan. ”När vi säger att människan och schimpansen …
En ny studie gjord av forskare på Leipzigs universitet i Tyskland och Shandong University i Kina som publicerats i tidskriften Signal Transduction and Targeted Therapy ger förklaringar kring benskörhet – som kan leda till framtida behandlingar.
Receptor avgörande för benskörhet
Sajten Sciencealert lyfter fram studien kring osteoporos (benskörhet) som ett genombrott. Forskarna har gjort försök på möss, som identifierade cellreceptorn GPR133 (även känd som ADGRD1) som avgörande för bentätheten, via benbyggande celler som kallas osteoblaster.
Testerna gjordes på möss där genen antingen saknades eller kunde aktiveras med en kemikalie, AP503. När GPR133-genen saknades växte mössen upp med svaga ben, liknande symptomen på på osteoporos. Med receptorn närvarande eller aktiverad av kemikalien förbättrades benproduktion och styrka.
“Med hjälp av substansen AP503, som nyligen identifierades via en datorstödd skärm som en stimulator av GPR133, kunde vi avsevärt öka benstyrkan hos både friska och osteoporotiska möss”, säger biokemisten Ines Liebscher vid universitetet i Leipzig till Sciencealert.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Likartade processer hos människor
Forskarna visade också att AP503 i kombination med träning kunde förbättra benstyrkan ytterligare. Det får forskarna att tro att GPR133-cellreceptorn är en avgörande länk för benstyrka, vilket är ett viktigt fynd, skriver Sciencealert.
Även om resultaten är baserade på djurförsök, så är de underliggande processerna sannolikt likartade hos människor.
“Om denna receptor försämras av genetiska förändringar, visar möss tecken på förlust av bentäthet i tidig ålder – liknande osteoporos hos människor”, säger Ines Liebscher till sajten.
Kan leda till nya behandlingar
Benskörhet är en allvarlig sjukdom som påverkar miljoner människor över hela världen. Forskarna hoppas att de nya resultaten ska kunna leda till framtida behandlingar. Det finns behandlingar i dag, men de kan bromsa tillståndets försämring, finns det inget sätt att reversera eller bota tillståndet. De kan också bli mindre effektiva med tiden, och kan leda till allvarliga biverkningar, skriver Sciencealert.
“Den nyligen demonstrerade parallella förstärkningen av benvävnad belyser återigen den stora potential som denna receptor har för medicinska tillämpningar i en åldrande befolkning”, säger molekylärbiologen Juliane Lehmann, från universitetet i Leipzig till Sciencealert.
Läs även: Så kan K-vitamin förbättra hälsan vid åldrande (Dagens PS)
Läs även: Klarar du dessa övningar? Då åldras din kropp bättre än andras (Dagens PS)
Läs även: Åtta viktiga fakta om osteoporos – benskörhet (News55)
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Senaste nytt
Experten varnar: Budgeten kan hota räntesänkningarna
Regeringen har lagt sin sista höstbudget för mandatperioden och reaktionerna har varit många. Enligt nationalekonomiprofessor Lars Calmfors kan budgeten ha negativ effekt på räntan. Den omfattande höstbudgeten har släppts och med den kommer både ris och ros från opposition och tyckare. En av de som tyckt till är Lars Calmfors, professor i nationalekonomi som är …
Fondernas modell: Lönelyft för förvaltare – högre kostnader för kunderna
Den globala hedgefondbranschen genomgår just nu en omvandling. En ny affärsmodell bland så kallade ”multi-managers” har skapat helt nya spelregler och lett till att vissa förvaltare kan tjäna över 100 miljoner dollar per år. Ett uppmärksammat exempel är när Millennium Management, grundat av Izzy Englander, tidigare i år värvade Steve Schurr från konkurrenten Balyasny. För …
Nytt studie ger hopp kring benskörhet: "Stor potential"
Forskare har hittat en ”på- och av-knapp” för starka ben. Upptäckten i försök på möss kan leda till nya behandlingar mot benskörhet. En ny studie gjord av forskare på Leipzigs universitet i Tyskland och Shandong University i Kina som publicerats i tidskriften Signal Transduction and Targeted Therapy ger förklaringar kring benskörhet – som kan leda …
Slut på eran – Buffett avyttrar hela innehavet i kinesiska jätten
Warren Buffets bolag Berkshire Hathaway har sålt av sina sista andelar i den kinesiska elbilsjätten BYD. Detta efter att ha haft en andel i bolaget sedan 17 år tillbaka. Berkshire Hathaway har helt avyttrat sin extremt lönsamma aktieinvestering i den kinesiska elfordonstillverkaren BYD, skriver CNBC. I augusti 2022 började Berkshire minska den position på 225 …
Därför varnar Belgiens hälsominister för sex
EU kan marknadsföra alkohol genom ”vilseledande etiketter”, menar Belgiens hälsominister. Det handlar om hur man definierar sex. Det har blåst upp en liten storm inom EU kring hur vin ska märkas. Belgien motsätter sig ett EU-förslag om att märka vin med upp till 6 procents alkoholhalt med ”låg alkoholhalt” eftersom det, enligt Belgiens hälsoministerium, kan …