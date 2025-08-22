Nu bryr vi oss mer om varandra

Sverige beskrivs ofta som ett land där familjeband försvagas i takt med att välfärdsstaten blivit mer och mer omfattande.

Ny forskning visar att det är tvärtom. Omsorgen mellan generationerna har fördjupats och blivit mer känslomässigt laddad.

Det är i en studie vid Malmö universitet man undersökt hur vardagsliv och omsorg mellan generationer utvecklats.

Det har man gjort genom djupintervjuer med mor- och farföräldrar, vuxna barn och barnbarn.

”Känslomässiga band och närvaro”

”Vi ville förstå hur vardagsomsorg faktiskt ser ut och hur den förändrats över tid. Det handlar inte bara om att skjutsa barnbarn till träningar eller hjälpa till med läxor – utan om känslomässiga band och närvaro”, säger Sara Eldén, professor i sociologi och forskningsledare för projektet.

Forskarnas slutsats är att välfärdsstaten inte försvagat omsorgen inom familjen och mellan generationerna, men att formerna för den har förändrats.

Det går på tvärs med den dominerande bilden av Sverige som ett land där familjeband blivit svagare i takt med att samhället tagit över allt mer ansvar.