Nu bryr vi oss mer om varandra

Tätare relationer inom familj och släkt
Relationerna fördjupas mellan generationer i Sverige och även barnbarnen känner att de är viktiga i sina mor- och farföräldrars liv. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Svagare familjeband hos svenskarna? Tvärtom, faktiskt. En ny studie visar att vi i stället bryr oss mer om varandra.

Sverige beskrivs ofta som ett land där familjeband försvagas i takt med att välfärdsstaten blivit mer och mer omfattande.

Ny forskning visar att det är tvärtom. Omsorgen mellan generationerna har fördjupats och blivit mer känslomässigt laddad.

Det är i en studie vid Malmö universitet man undersökt hur vardagsliv och omsorg mellan generationer utvecklats.

Det har man gjort genom djupintervjuer med mor- och farföräldrar, vuxna barn och barnbarn.

”Känslomässiga band och närvaro”

”Vi ville förstå hur vardagsomsorg faktiskt ser ut och hur den förändrats över tid. Det handlar inte bara om att skjutsa barnbarn till träningar eller hjälpa till med läxor – utan om känslomässiga band och närvaro”, säger Sara Eldén, professor i sociologi och forskningsledare för projektet.

Forskarnas slutsats är att välfärdsstaten inte försvagat omsorgen inom familjen och mellan generationerna, men att formerna för den har förändrats.

Det går på tvärs med den dominerande bilden av Sverige som ett land där familjeband blivit svagare i takt med att samhället tagit över allt mer ansvar.

Starka och ömsesidiga relationer

Studien visar i stället att relationer mellan generationer är starka och ofta präglad av ömsesidighet.

”Vi behöver bra omsorgsinstitutioner, men det står inte i motsats till omsorgen mellan generationerna. Framväxten av välfärdsstaten stärker och möjliggör djupare relationer och familjeband”, menar Sara Eldén.

En viktig aspekt av studien är att den lyfter fram barnbarnens perspektiv. Barnbarnen ser sig inte bara som mottagare av omsorg, utan också som betydelsefulla i sina mor- och farföräldrars liv.

”Det visar att generationerna fortsätter hänga ihop och gör omsorg för varandra på olika sätt under livet”, enligt Sara Eldén.

Närvaro och starka band mellan generationerna, är vad forskarna hittar. Uppenbarligen även relationer som står pall för en stunds dragspel. (Foto: Hasse Holmberg/TT)

Känner sig otillräckliga

Det ökade engagemanget är dock inte enbart positivt, enligt studien. Barn till äldre föräldrar känner sig ibland otillräckliga och har skuldkänslor för att de inte ger mer stöd och hjälp, medan många äldre uttrycker oro för den yngre generationen.

Det framkommer även att mor- och farföräldrar ibland upplever en press att ställa upp mer än de egentligen orkar.

”Vi ser en form av ´intensive grandparenting´, där far- och morföräldrar förväntas ställa upp. Det kan skapa slitningar och ambivalenta känslor, något som vi berättat om i en tidigare delstudie”, säger Sara Eldén.

Studien bygger på djupintervjuer med 63 personer från tre generationer. De är födda på 1940-50-talen, 1970–80-talen och 2000–2010-talen.

