Novo Nordisk satsar på luftvägssjukdomar

Kritiserats för priset

Novo Nordisk har kritiserats för det höga priset på sitt läkemedel för viktminskning, något som gör det mindre tillgängligt för låginkomsttagare som är mest drabbade av fetma.

I juni meddelade bolaget att Wegovy troligtvis inte på väldigt länge kommer säljas i utvecklingsländer.

Initiativet Novo Nordisk Foundation Initiative for Vaccines and Immunity, NIVI, följer efter Norges Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI.

Det norska initiativet hjälper till att finansiera vaccinforskning med hjälp från från regeringar, bland dem USA, Storbritannien och Norge, samt privata bidragsgivare som Gates Foundation.

Novo Nordisk Foundation kommer, enligt Berenberg-analytiker och Reuters beräkningar, få cirka 12,5 miljarder dollar, cirka 122,9 miljarder kronor, i avkastning mellan 2022 och 2026,

Det är ungefär dubbelt så mycket som 2018–2021, innan Wegovy lanserades i USA.

