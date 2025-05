Miljoner DNA-profiler på spel när 23andMe räddas

Det konkursdrabbade DNA-testbolaget 23andMe förvärvas av amerikanska läkemedelsbolaget Regeneron för 256 miljoner dollar, motsvarande drygt 2,7 miljarder kronor – om affären godkänns av berörda myndigheter.

”Vi ser en enorm potential i att koppla genetisk information från kunderna till framtidens behandlingar”, säger Regenerons medgrundare och forskningschef George Yancopoulos i ett pressmeddelande.

Den nya ägaren betonar flera gånger i meddelandet att bolaget kommer att respektera 23andMe’s integritetspolicy och tillämpliga lagar samt öppna för ökad insyn i hur kunddata kommer att användas framöver.

”Vi har gedigen erfarenhet av att hantera stora datamängder, efter att ha samarbetat med partners världen över för att koppla anonymiserade DNA-sekvenser från nästan tre miljoner deltagare till elektroniska journaler på ett säkert och tryggt sätt som möjliggör framtida medicinska framsteg”, säger George Yancopoulos.

DNA testkit från 23andMe som låter användare utforska sitt genetiska ursprung och få insikter om hälsa, anlag och släktband – allt med ett enkelt salivprov. (Bild: 23andMe)

Vad händer med insamlad DNA?

Frågan är om det räcker för att dämpa den oro som tidigare uttryckts i debatten om vad som kommer att hända med bolagets insamlade DNA.

Under två decennier, under ledning av Silicon Valley-kändisen Anne Wojcicki, har 23andMe samlat in genetiska data från över 15 miljoner kunder som köpt företagets testkit online. Företagets affärsmodell, att använda datan för läkemedelsutveckling, fick dock aldrig riktigt fäste.

Efter en cyberattack 2023 där genetisk information från sju miljoner användare läckte ut ökade kritiken mot bolaget, och det har ryktats om oenigheter i styrelsen.

I mars lämnade 23andMe in en konkursansökan under kapitel 11 och Anne Wojcicki avgick som vd.

Företaget, som en gång värderades till sex miljarder dollar, är fortfarande listat på NASDAQ men handlas inte aktivt på grund av den ekonomiska situationen.