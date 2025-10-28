Hur du går påverkar hur ditt hjärta mår

Det är bättre för ditt hjärta att ta en lång promenad varje dag, än att ta flera korta promenader, och du behöver inte gå särskilt länge, det kan räcka med 15 minuter, det skriver BBC.

“Vår forskning visar att enkla förändringar kan göra hela skillnaden för din hälsa. Om du promenerar lite, avsätt lite tid för att gå oftare och i längre sessioner. Sådana små förändringar kan ha stor inverkan”, säger Borja del Pozo vid Universidad Europea, i ett pressmeddelande.

Han är medförfattare till en ny studie studie som visar att det är bra att gå i minst 15 minuter utan att stanna, det blir cirka 1 500 steg, och det ger ditt hjärta bra träning.

Det är många som har hört att vi ska gå minst 10 000 steg varje dag, men det kommer från en japansk reklam för en stegräknare och inte från forskning.

Även färre än 5 000 steg

I den nya studien undersökte forskare från Universidad Europea i Spanien och University of Sydney 33 560 britter mellan 40–79 år som gick färre än 8 000 steg per dag, studiedeltagarna följdes i åtta år.

Studien visar att det är mer fördelaktigt för ditt hjärta att gå 10–15 minuter i ett sträck än att gå mindre än fem minuter i sträck.

Studiedeltagarna delades in i fyra grupper efter hur länge de gick varje dag, och forskarna fann att de som gick längre sträckor hade lägre risk att drabbas av hjärtproblem än de som gick flera korta sträckor.

Också bland de studiedeltagare som gick färre än 5 000 steg om dagen gjorde längre promenader stor skillnad och minskade avsevärt deras risk att drabbas av hjärtsjukdomar.