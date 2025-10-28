Små förändringar kan göra stor skillnad för din hälsa och om du är väldigt fysiskt inaktiv kan du maximera hälsofördelen för ditt hjärta genom att justera hur du går.
Hur du går påverkar hur ditt hjärta mår
Mest läst i kategorin
Hur du går påverkar hur ditt hjärta mår
Små förändringar kan göra stor skillnad för din hälsa och om du är väldigt fysiskt inaktiv kan du maximera hälsofördelen för ditt hjärta genom att justera hur du går. Det är bättre för ditt hjärta att ta en lång promenad varje dag, än att ta flera korta promenader, och du behöver inte gå särskilt länge, …
Jämställt – då får vi bättre kondition
Kondition hos vuxna varierar kraftigt mellan länder. Nu visar KI att det kan kopplas till socioekonomi och jämställdhet. En ny studie från Karolinska institutet har just publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Sport and Health Science”. Studien har titeln “Human Development and Gender Inequality Are Associated with Cardiorespiratory Fitness: A Global Systematic Review of …
Det är bättre för ditt hjärta att ta en lång promenad varje dag, än att ta flera korta promenader, och du behöver inte gå särskilt länge, det kan räcka med 15 minuter, det skriver BBC.
“Vår forskning visar att enkla förändringar kan göra hela skillnaden för din hälsa. Om du promenerar lite, avsätt lite tid för att gå oftare och i längre sessioner. Sådana små förändringar kan ha stor inverkan”, säger Borja del Pozo vid Universidad Europea, i ett pressmeddelande.
Han är medförfattare till en ny studie studie som visar att det är bra att gå i minst 15 minuter utan att stanna, det blir cirka 1 500 steg, och det ger ditt hjärta bra träning.
Det är många som har hört att vi ska gå minst 10 000 steg varje dag, men det kommer från en japansk reklam för en stegräknare och inte från forskning.
Även färre än 5 000 steg
I den nya studien undersökte forskare från Universidad Europea i Spanien och University of Sydney 33 560 britter mellan 40–79 år som gick färre än 8 000 steg per dag, studiedeltagarna följdes i åtta år.
Studien visar att det är mer fördelaktigt för ditt hjärta att gå 10–15 minuter i ett sträck än att gå mindre än fem minuter i sträck.
Studiedeltagarna delades in i fyra grupper efter hur länge de gick varje dag, och forskarna fann att de som gick längre sträckor hade lägre risk att drabbas av hjärtproblem än de som gick flera korta sträckor.
Också bland de studiedeltagare som gick färre än 5 000 steg om dagen gjorde längre promenader stor skillnad och minskade avsevärt deras risk att drabbas av hjärtsjukdomar.
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Helst 10–15 minuter
Enligt forskarna påverkar hur du går och inte bara hur många steg du går sammanlagt, och även om du inte totalt sett går mycket verkar det hjälpa hjärtat att gå under längre sammanhållen länge tid när du går.
“Vi tenderar att lägga all vikt vid antalet steg eller den totala gångmängden men försummar den avgörande rollen av mönster, till exempel ‘hur’ man går”, säger studiens seniorförfattare professor Emmanuel Stamatakis i pressmeddelandet.
Han säger vidare att studien visar att även personer som är väldigt fysiskt inaktiva kan maximera hälsofördelen för sina hjärtan genom att justera sina gångmönster och gå längre åt gången.
“Helst minst 10–15 minuter, när det är möjligt”, säger han i pressmeddelandet.
Läs mer på Dagens PS: Färre steg – men rätt: Så får du bäst effekt av dina promenader
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Big Tech är börsens superkraft – och dess största svaghet
Börsen drivs till stor del av de stora techbolagen. Men det har skapat ett beroende på deras framgång, vilket gör att många fruktar vad som händer om de bromsar in. Big Tech-bolagen har återigen nått samma dominansnivåer som under IT-bubblan i början av 2000-talet, visar ny data från RBC Capital Markets. De tio största bolagen …
Handelskriget: "Största störningen på 80 år"
De handelskrig vi ser är den största störningen på 80 år men den globala handeln håller. Det menar WTO-chefen Ngozi Okonjo-Iweala. Doktor Ngozi Okonjo-Iweala är nigerian och ekonom, dessutom både den första kvinnan och den första afrikanen att leda världshandelsorganisationen, WTO. Hon varnar för att den globala ekonomin befinner sig i det mest oroliga läget …
Norge undrar: Varför går vår krona inte lika bra som er?
Den svenska kronan går starkt. Då undrar norrmännen varför deras krona inte gör detsamma. Dessutom oroas de över oljepriset. Den svenska kronan är den G10-valuta som stärkts mest hittills i år, enligt Bloomberg.KIX-indexet, som mäter kronans värde mot valutorna hos 32 av Sveriges viktigaste handelspartners, närmar sig sin lägsta nivå sedan januari 2022. Indexet faller …
Masslakt av kontorsjobb – Amazon väljer AI framför människor
Som en av världens största privata arbetsgivare har Amazon kapacitet att påverka arbetsmarknaden. Nu väljer de att säga upp 30 000 kontorsanställda – och det kan bara vara början. Amazon förbereder sin största personalneddragning på tre år. Överrekrytering under pandemin och en effektivisering av organisationen på grund av AI lyfts fram som orsaker till beslutet. …
Europa läcker – ett hot mot hela ekonomin
Europas vattenförsörjning står inför en tyst men växande kris. En ny rapport varnar för att slöseri med vatten riskerar att bromsa hela ekonomin. Enligt rapporten, som kommer från Danfoss, kan vattensektorns energianvändning fördubblas till år 2040. Samtidigt väntas energisektorns behov av vatten öka med nästan 60 procent. Det skapar ett farligt ömsesidigt beroende där brist …