Hur du går påverkar hur ditt hjärta mår

En man promenerar i skogen och en illustration av en man med ett hjärta som slår
Ditt hjärtas hälsa påverkas mer av hur du går, än av hur många steg du går sammanlagt under en dag, det visar en ny studie. (Foto: Slatan och Science Photo Library)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Små förändringar kan göra stor skillnad för din hälsa och om du är väldigt fysiskt inaktiv kan du maximera hälsofördelen för ditt hjärta genom att justera hur du går.

Det är bättre för ditt hjärta att ta en lång promenad varje dag, än att ta flera korta promenader, och du behöver inte gå särskilt länge, det kan räcka med 15 minuter, det skriver BBC.

“Vår forskning visar att enkla förändringar kan göra hela skillnaden för din hälsa. Om du promenerar lite, avsätt lite tid för att gå oftare och i längre sessioner. Sådana små förändringar kan ha stor inverkan”, säger Borja del Pozo vid Universidad Europea, i ett pressmeddelande.

Han är medförfattare till en ny studie studie som visar att det är bra att gå i minst 15 minuter utan att stanna, det blir cirka 1 500 steg, och det ger ditt hjärta bra träning.

Det är många som har hört att vi ska gå minst 10 000 steg varje dag, men det kommer från en japansk reklam för en stegräknare och inte från forskning.

Även färre än 5 000 steg

I den nya studien undersökte forskare från Universidad Europea i Spanien och University of Sydney 33 560 britter mellan 40–79 år som gick färre än 8 000 steg per dag, studiedeltagarna följdes i åtta år.

Studien visar att det är mer fördelaktigt för ditt hjärta att gå 10–15 minuter i ett sträck än att gå mindre än fem minuter i sträck.

Studiedeltagarna delades in i fyra grupper efter hur länge de gick varje dag, och forskarna fann att de som gick längre sträckor hade lägre risk att drabbas av hjärtproblem än de som gick flera korta sträckor.

Också bland de studiedeltagare som gick färre än 5 000 steg om dagen gjorde längre promenader stor skillnad och minskade avsevärt deras risk att drabbas av hjärtsjukdomar.

Helst 10–15 minuter

Enligt forskarna påverkar hur du går och inte bara hur många steg du går sammanlagt, och även om du inte totalt sett går mycket verkar det hjälpa hjärtat att gå under längre sammanhållen länge tid när du går.

“Vi tenderar att lägga all vikt vid antalet steg eller den totala gångmängden men försummar den avgörande rollen av mönster, till exempel ‘hur’ man går”, säger studiens seniorförfattare professor Emmanuel Stamatakis i pressmeddelandet.

Han säger vidare att studien visar att även personer som är väldigt fysiskt inaktiva kan maximera hälsofördelen för sina hjärtan genom att justera sina gångmönster och gå längre åt gången.

“Helst minst 10–15 minuter, när det är möjligt”, säger han i pressmeddelandet.

Läs mer på Dagens PS: Färre steg – men rätt: Så får du bäst effekt av dina promenader

Annika Hjerpe
Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

