Cancer: Ny upptäckt kan revolutionera behandlingen

Funkar inte för alla

Men, immunterapi fungerar inte för alla. Det är dock ett spännande område och många försöker hitta sätt att få det att fungera på fler.

Payam Gammage är universitetslektor och expert i mitokondriell onkogenetik vid University of Glasgow och gruppledare vid Cancer Research UK Beatson Institute,

Han säger till Newsweek att immunterapi kan vara väldigt, väldigt effektivt, men att det generellt bara fungerar på en minoritet av alla människor och att det inte är klart varför det är så.

Tillståndet på en patients mitokondrier, cellernas energiproducerande kraftverk, är en indikator på om patienten kommer svara på immunterapi

“Om du tar patienter och stratifierar dem efter om de har mitokondriella brister eller inte i sin tumör, är det ett mycket kraftfullt sätt att förutsäga vem som kommer att svara på immunterapi eller inte”, säger Payam Gammage till Newsweek.

Mitokondriernas roll

Tidigare antogs ofta att mitokondrierna har en oviktig roll i cancer, men under de senaste åren har forskare utmanat det antagandet.

Tom MacVicar är expert på mitokondriell omprogrammering vid cancer vid University of Glasgow och Cancer Research UK Beatson Institute.

Han berättar för Newsweek att mitokondrier spelar en mångfacetterad roll i cancer och är, som många trott, inte avstängda och överflödiga för cancerutvecklingen.

Till exempel driver de biosyntesen av makromolekyler, som fetter och byggstenarna i DNA, som är avgörande för cancercelltillväxt och cancerspridning.

Undviker immunsystemet

Susan Kaech och Gerald Shadels labb från San Diego Nathan Shock Center of Excellence in the Basic Biology of Aging, beslutade att undersöka hur förändringar i mitokondrierna kan påverka tumörtillväxt.

Cancerns förmåga att undvika vårt immunsystem är, förutom okontrollerbar tillväxt, ett av cancercellernas kännetecken.

Kärnan i studien var att bättre förstå hur cancertumörer förvärvar det metaboliska tillstånd som ger dem både en tillväxtfördel och förmågan att undvika immunsystemet.

Mer succinat

Det de hittade var dock helt oväntat. För att begränsa flödet av energi genom mitokondriernas maskineri kopplade forskarna om dem, vilket resulterade i uppbyggnaden av en metabolit kallad succinat.

I cellen har succinat många roller, bland annat reglerar den genuttryck, när koncentrationen av succinat i cellen ökades kunde forskarna öka uttrycket av vissa gener som är involverade i korssamtal med immunsystemet.

När mitokondrierna producerar mer succinar kan mer provtagningar av cellens inre göras så att eventuella mutationer inne i cellen hittas av immunsystemet.

Därmed blir det svårare för cancercellerna att undgå vårt immunförsvar.

