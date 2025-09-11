Forskare har utvecklat en anmärkningsvärd metod för att reparera brutna ben, som skulle kunna göra operationer snabbare och mer effektiva.
Brutit benet – nu kan läkaren limma i hop dig
Verktyget, som påminner om en helt vanlig limpistol, kan skriva ut biologiska material direkt på skadan.
Denna teknik eliminerar behovet av komplicerade förberedelser och skräddarsydda implantat som tar lång tid att tillverka. Istället kan kirurgen anpassa materialet på plats, under själva ingreppet.
Enligt Live science, har de tidiga testerna visat lovande resultat och banar väg för en helt ny typ av benkirurgi.
En oväntad lösning för komplexa skador
Historiskt sett har benimplantat varit gjorda av metall, donerade ben eller material som skapats med 3D-skrivare. När en skada är komplex eller oregelbunden krävs det ofta att dessa implantat designas och tillverkas innan operationen, vilket kan ta veckor.
Den nya uppfinningen, som har testats på kaniner, gör det möjligt för kirurger att snabbt skapa benimplantat som är perfekt anpassade för skadan.
Detta sparar inte bara tid utan ger också en mer exakt passform, vilket kan förbättra läkningsprocessen.
Jung Seung Lee, en biomedicinsk ingenjör vid Sungkyunkwan universitetet i sydkorea, skriver att tekniken erbjuder ett unikt tillvägagångssätt genom att möjliggöra realtidsutskrift av en ställning direkt vid operationsplatsen.
Han menar att detta tillåter en hög anatomisk precision även vid oregelbundna eller komplexa defekter, utan behov av förberedelser som avbildning och modellering.
Materialet bakom miraklet
Limpistolens “lim” är ett material som består av två huvudkomponenter: hydroxyapatit (HA), en naturlig benkomponent som främjar läkning, och polykaprolakton (PCL), en biologiskt nedbrytbar termoplast.
PCL kan smälta vid så låg temperatur som 60 grader Celsius, vilket gör det säkert att använda på levande vävnad utan att orsaka skada. Enligt New Scientist, kan materialet anpassas till de ojämna ytorna på ett brutet ben.
Genom att justera proportionerna mellan HA och PCL kan forskarna anpassa implantatets hårdhet och styrka för att möta olika behov i kroppen. Eftersom verktyget är kompakt och manövreras manuellt, kan kirurgen justera utskriftsriktningen, vinkeln och djupet under proceduren i realtid.
“Vi visade också att denna process kunde slutföras på bara några minuter. Detta belyser en betydande fördel när det gäller att minska operationstiden och förbättra den procedurella effektiviteten under verkliga kirurgiska förhållanden,” säger Lee.
Säkrare läkning med inbyggda antibiotika
Infektioner är en vanlig komplikation vid kirurgiska ingrepp. För att motverka detta har forskarna införlivat två antibakteriella ämnen, vankomycin och gentamicin, i materialet. I laboratorietester stoppade materialet effektivt tillväxten av vanliga bakterier som kan orsaka infektioner efter en operation.
De fysiska egenskaperna hos materialet gör att dessa ämnen frigörs långsamt och diffunderar direkt till operationsstället under flera veckor.
“Denna lokala leveransmetod erbjuder meningsfulla kliniska fördelar jämfört med systemisk antibiotikabehandling, genom att potentiellt minska biverkningar och begränsa utvecklingen av antibiotikaresistens, samtidigt som den effektivt skyddar mot postoperativ infektion,” förklarar Lee.
I tester på kaniner med svåra benbrott i låret, fann forskarna inga tecken på infektion efter tolv veckor. Benåterbildningen var dessutom betydligt bättre än hos kaniner som behandlades med traditionell bästårben, en metod som ofta används för att behandla bensår.
Materialet är utformat för att gradvis brytas ned och ersättas av nytt ben över tid.
Trots de lovande resultaten, återstår det mycket arbete innan tekniken kan användas på människor. Forskarna planerar att optimera den antibakteriella potentialen och utföra fler studier på stora djurmodeller för att uppfylla de krav som ställs av tillsynsmyndigheter.
“Om dessa steg lyckas, ser vi denna metod som en praktisk och omedelbar lösning för benreparation direkt i operationssalen,” säger Lee.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Forskare har utvecklat en anmärkningsvärd metod för att reparera brutna ben, som skulle kunna göra operationer snabbare och mer effektiva. Verktyget, som påminner om en helt vanlig limpistol, kan skriva ut biologiska material direkt på skadan. Denna teknik eliminerar behovet av komplicerade förberedelser och skräddarsydda implantat som tar lång tid att tillverka. Istället kan kirurgen …
