Brutit benet – nu kan läkaren limma i hop dig

Verktyget, som påminner om en helt vanlig limpistol, kan skriva ut biologiska material direkt på skadan.

Denna teknik eliminerar behovet av komplicerade förberedelser och skräddarsydda implantat som tar lång tid att tillverka. Istället kan kirurgen anpassa materialet på plats, under själva ingreppet.

Enligt Live science, har de tidiga testerna visat lovande resultat och banar väg för en helt ny typ av benkirurgi.

En oväntad lösning för komplexa skador

Historiskt sett har benimplantat varit gjorda av metall, donerade ben eller material som skapats med 3D-skrivare. När en skada är komplex eller oregelbunden krävs det ofta att dessa implantat designas och tillverkas innan operationen, vilket kan ta veckor.

Den nya uppfinningen, som har testats på kaniner, gör det möjligt för kirurger att snabbt skapa benimplantat som är perfekt anpassade för skadan.

Detta sparar inte bara tid utan ger också en mer exakt passform, vilket kan förbättra läkningsprocessen.

Komplexa benbrott kan repareras med ett verktyg som liknar en limpistol. (Foto: Canva)

Jung Seung Lee, en biomedicinsk ingenjör vid Sungkyunkwan universitetet i sydkorea, skriver att tekniken erbjuder ett unikt tillvägagångssätt genom att möjliggöra realtidsutskrift av en ställning direkt vid operationsplatsen.

ANNONS

Han menar att detta tillåter en hög anatomisk precision även vid oregelbundna eller komplexa defekter, utan behov av förberedelser som avbildning och modellering.

Är det för sent att börja träna vid 67? News 55