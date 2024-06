Veckans citat: Därför knegar vi

Lever du för att jobba, eller jobbar du för att leva?

Alla har sin egen inställning till arbete, vare sig de jobbar tjugofyrasju eller nio till fem.

En av de mer ikoniska skildringarna av arbetslivets nitlott kan tillskrivas countrydrottningen Dolly Parton.

Workin’ nine to five, what a way to make a livin’

Barely gettin’ by, it’s all takin’ and no givin’

They just use your mind and they never give you credit

It’s enough to drive you crazy if you let it

Nine to five, for service and devotion

You would think that I would deserve a fair promotion

Want to move ahead but the boss won’t seem to let me

I swear sometimes that man is out to get me

Dolly Parton ur “9 to 5”