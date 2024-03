Snopet: Nu är Elon Musk bara tvåa

Om klyschan ”Number two is the first loser” stämmer, känner sig Elon Musk möjligen som en förlorare.

Efter nio månader har Tesla-grundaren och X-ägaren nämligen förlorat sin plats i vinnarhålet och får attackera från första utvändigt.

Bezos gör comeback

Efter nio månader på tronen är Elon Musk inte längre världens rikaste person. Den förstaplatsen har 60-årige Amazon-grundaren Jeff Bezos nu tagit över.

Rättare sagt: den har Bezos tagit tillbaka.

Han var rikast i världen i rankingen 2021 senast, men har sedan fått dväljas i skuggan av den excentriske Musk och en annan konkurrent.