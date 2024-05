Världens mest svåruttalade varumärken

Svåra att uttala

Här framgår det nämligen att många globala varumärken är mycket svåra att uttala.

Detta trots att de konsumeras världen över. Ett exempel på det är den spanska spelutvecklaren Toca Boca, vars appar och spel har laddats ner över 849 miljoner gånger i 215 länder.

Det hindrar dock inte att unga konsumenter inte alls begriper hur varumärket ska uttalas.

En titt på världen i stort visar att detsamma kan sägas om andra bolagsjättar.

Säg hej till världens mest feluttalade bilvarumärke – Peugot. (Foto: Keystone/Martial Trezzini/AP/TT)

Frankrike leder ligan

Enligt Businessfinancing.co.uk är det Frankrike som leder ligan.

Sex av de 20 mest feluttalade varumärkena i världen visar sig vara franska. Vidare är tre amerikanska, och fem tyska.

Och Sverige?

Vi kommer faktiskt inte heller undan, då vi har tre namn med på topp 20 – däribland Volvo (börskurs Volvo) och Ikea. Allra svårast att uttala är den svenska musiktjänsten Spotify, som är världens mest feluttalade teknikvarumärke.

Här listar vi ytterligare fem varumärkesnamn som verkligen kräver att tungan ligger rätt i mun.

Versace. Svårt att uttala? Det tycker inte Donatella Versace. (Foto:Jordan Strauss/Invision/AP/TT)

1.Société Générale – Frankrike



Världens mest feluttalade varumärke. Så till den grad att namnet på banken feluttalas 2,6 gånger så ofta som något icke-franskt varumärke.



2. Peugot – Frankrike



Även detta en tungvrickare, som tack vare sina inkompatibla vokaler, sitt tvetydiga “G” och ett tyst “T” kvalar in som världens mest feluttalade bilmärke.



3. Tommy Hilfiger – USA

Det var ursprungligen tänkt att kallas Tommy Hill för att underlätta uttalet. Så blev det inte. I dag kan klädtillverkaren titulera sig som USA:s mest feluttalade varumärke, såväl som det fjärde mest feluttalade i världen.



4. Hitachi – Japan

När det väl görs rätt, ska det uttalas som “hit Archie” med betoning på första stavelsen. Frågan är väl kanske hur ofta det blir så blir så för teknikjätten.



5. Versace – Italien

Ett av modevärldens absolut svåraste namn, som enligt Donatella Versace ska uttalas: “Versach-eh” och inget annat. Vi litar på att åtminstone hon kan uttala det korrekt.

Så gick undersökningen till

Dataanalytiker på BusinessFinancing.co.uk sammanställde en lista med 16 875 ledande varumärken världen över från Wikipedia och sökte efter dem på Forvo.com – världens största uttalsordbok.

De registrerade därefter antalet lyssningar för varje ord och rankade varumärkena med flest lyssningar totalt, samt per kategori för varje nation. All data samlades in och analyserades under mars 2024.

